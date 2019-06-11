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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن زيرو فات مطعم صحي جديد في أبوظبي
افتتح مطعم زيرو فات الذي يستهدف التغيير الاجتماعي ويقدم أنماط الطعام الصحي فرعه الثالث في الإمارات بالعاصمة ابوظبي.
ZeroFat هو مفهوم الأكل الصحي مع فروع في دبي والعين، وتوفر كل قائمة طعام خيارات صحية وخيارات وجبات مميزة للعشاء، بحسب موقع caterermiddleeast.
وتمنح قائمة الطعام الزبائن معرفة نسب المواد الغذائية الداخلة في وجبات طعامهم، ويقدم وجبات بيتزا صحية وحتى الحلويات كذلك، مما يساعد في السيطرة على زيادة الوزن.
وتم افتتاح الفرع الجديد على طريق المرور في العاصمة في 9 يونيو، ويمكنك التحقق من القائمة الكاملة المتوفرة في جميع منافذ البيع على www.zerofat.ae
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