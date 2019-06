كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أمازون برايم تصل إلى الإمارات

تم إطلاق Amazon Prime في الإمارات وهو متاح للعملاء بمبلغ 16 درهم (4.4 دولار) شهريًا، أو 140 درهم (38 دولارًا) سنويًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من تحويل موقع Amazon الإلكتروني للتجارة الإلكترونية إلى Amazon.ae.

ويوفر برنامج العضوية المتميزة، الذي يضم أكثر من 100 مليون عضو مدفوع في 17 دولة، للمستخدمين في دولة الإمارات التوصيل المجاني (بما في ذلك التوصيل في نفس اليوم) لملايين العناصر المحلية والدولية دون أدنى حد من الشراء، والوصول إلى موقع Amazon الحصري، وبرامج تلفزيونية مع Prime Video، وألعاب الفيديو مع Twitch Prime والمزيد.

ويمكن للأعضاء البث أو تنزيل Amazon Originals مثل The Grand Tour و All or Nothing: Manchester City، بالإضافة إلى العديد من العروض الهندية مثل Mirzapur و Breathe، ويمكنهم المشاهدة في أي وقت وأي مكان عبر تطبيق Prime Video على هواتف Android والأجهزة اللوحية iOS.

ويمكن لأعضاء Twitch Prime الاستمتاع بالوصول إلى أهم الألعاب في العالم، والألعاب المجانية، والاشتراك الشهري المجاني في قناة Twitch، ومجموعة موسعة من منصات الدردشة الحصرية والمزيد، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وسيحصل الأعضاء في الإمارات أيضًا على إمكانية التسوق في برايم داي، وهو حدث التسوق العالمي في أمازون حصريًا لأعضاء برايم.

وعلاوة على ذلك، وحتى 31 أكتوبر 2019، يمكن للعملاء الاستمتاع بسعر ترويجي تمهيدي قدره 12 درهماً (3.3 دولار) شهريًا. وتتوفر تجربة Prime لمدة 30 يومًا تجريبية للجميع أيضًا مجانًا.