كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة في دبي تخفض تكاليف التوظيف بنسبة 60%

قال مؤسس شركة iRecruiter الناشئة في دبي كمال السامرائي إن شركته تعمل على تخفيض تكلفة توظيف الشركات بنسبة تصل إلى 60% في الإمارات.

وخفضت المنصة العالمية، التي تربط الشركات بالموظفين المستقلين مجاناً، تكاليف التوظيف من 12 في المائة إلى 5 في المائة في الإمارات ومن 25 في المائة إلى 8 في المائة في أوروبا.

وقال السامرائي “الشركات تدفع 10-12% في الإمارات للتوظيف هذه الأيام؛ في أوروبا، يدفعون 15-25 في المائة. نحن نقوم بتخفيض الأسعار محليًا إلى 5 بالمائة من الراتب السنوي؛ وسنصل في أوروبا إلى 7-8 في المائة من الراتب السنوي”.

وتم إطلاق iRecruiter في البداية في أكتوبر من العام الماضي ولكن تمت إعادة تسميته بعد أن توسع خارج الإمارات، مما أتاح للشركات الاتصال بجهات التوظيف المستقلة في أي مكان في العالم للحصول على مرشحين عالميين، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

Advertisements

وقال السامرائي: “فقط لإظهار مدى عالمية iRecruiter – كانت لدينا شركة يابانية هنا تبحث عن مرشح يتحدث اللغة اليابانية ، والذي عثر عليه بعد ذلك في طوكيو من قبل مجند مستقل في سنغافورة”.

وتمتلك الشركة حاليًا أكثر من 600 موظف مستقل وأكثر من 100 عميل. وأضاف السامرائي: “مهمتنا هي جعل التوظيف أو استخدام شركات التوظيف في متناول الجميع من جميع الأحجام، مع كون الشركات الصغيرة والمتوسطة السوق المستهدفة لدينا”.

وتابع “ما نحاول القيام به هو خفض تكلفة استخدام شركات التوظيف ، ولا نطلب حتى فرض رسوم على الشركات. واستخدام منصتنا مجاني تمامًا لأصحاب العمل”.

وتزيل المنصة القيود الجغرافية المفروضة على الموظفين، لأنها توفر الوصول إلى المرشحين العالميين.