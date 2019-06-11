الامارات | وفاة فتاة عربية بحادث دهس بعد خروجها من العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتاة عربية بحادث دهس بعد خروجها من العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت فتاة من جنسية عربية امس، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في منطقة خزام في مدينة رأس الخيمة بعد خروجها من محل صالون نسائي كانت تعمل به بعد انتهاء دوامها.

وقال مصدر في مستشفى صقر الحكومي برأس الخيمة، لـ "الامارات اليوم" إن قسم الحوادث والطوارئ استقبل فتاة مصابة بإصابات بليغة في مختلف أنحاء جسدها، حيث حاول فريق من الأطباء المختصين إجراء عملية إنعاش لقلبها لمحاولة إنقاذها إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها البليغة.