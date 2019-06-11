مجموعة عمل الإمارات للبيئة تجمع 21 مليون كلغ من النفايات لإعادة تدويرها



كشفت السيدة حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، خلال الحفل السنوي الـ 22 للمجموعة الذي أقيم يوم 10-6-2019 في مجمع المعرفة بدبي، للاحتفال بأبطال إعادة التدوير البيئي في دولة الإمارات، عن تمكن المجموعة من جمع 21 مليون كلغ من النفايات منذ بدئها لبرنامج إعادة التدوير في 1997، منوهة إلى جمع أكثر من 17 مليون كلغ من الورق و300 ألف كم من علب الألمنيوم، ومليون كلغ من البلاستيك، و2,5 مليون كلغ من الزجاج، فضلاً عن جمعها أكثر من 100 ألف قطعة من أحبار الطابعات، و أكثر من 50 ألفاً من الهواتف المحمولة، و ذلك بمشاركة ما يقرب من 2000 مدرسة وما يصل إلى 500 شركة من خلال برامجها المختلفة لإدارة النفايات.



و في كلمتها الافتتاحية ، ذكرت السيدة المرعشي أن الاحتفال يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار "مكافحة تلوث الهواء "، الذي يتماشى تماما مع رؤية ومهمة المجموعة. حيث عملت مجوعة عمل الامارات للبيئة بلا كلل لمدة 28 عاما لمحاربة مخاطر النفايات والتأكد من أن القليل منها يدخل الى المكبات.



وأشارت خلال الحفل الذي اقيم برعاية كريمة و حضور من سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي ، العضو الفخري في مجموعة عمل الامارات للبيئة, رئيس دائرة الطيران المدني - رأس الخيمة ،و عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، و بحضور كبار الشخصيات والمديرين التنفيذيين والمدارس والأسر والمعلمين ووسائل الإعلام، إلى أن جهود المجموعة ساهمت في التخفيف من 73,393 طن متري مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على110,662 متر مكعب من مساحة مكبات النفايات، وحماية 333,322 شجرة من القطع. وقد كان الحفل محايد للكربون بالتعاون مع شرك فارنك.



تم تقسيم الفائزين في حملات تجميع المواد القابلة لاعادة التدوير إلى ثلاث فئات - الشركات و المؤسسات الأكاديمية والأفراد / الأسر

1- بالنسبة لحملات تجميع الورق كان الفائزون هم: المدرسة الأمريكية في دبي- البرشاء (المؤسسات الأكاديمية) ، نيا توني (الافراد) ، الإمارات العربية المتحدة للصرافة (الشركات)

2- بالنسبة لحملات تجميع البلاستيك كان الفائزون هم: مدرستنا الثانوية الورقاء دبي (المؤسسات الأكاديمية)، نماء إسماعيل الزرعوني الافراد) ، أبيلا و شركاه (الشركات))

3- - بالنسبة لحملات تجميع علب الالمنيوم كان الفائزون هم: مدرستنا الثانوية الورقاء دبي (المؤسسات الأكاديمية) ، دانفي نيخيل كومار السياني (الافراد) ، الإمارات للتموين الطائرات (الشركات)

4- - بالنسبة لحملات تجميع الهواتف المحمولة كان الفائزون هم: مدرستنا الثانوية الورقاء دبي (المؤسسات الأكاديمية) ، جوستينا جيبين الافراد) ، النيابة العامة بدبي (الشركات))

5- - بالنسبة لحملات تجميع الزجاج كان الفائزون هم: الجامعة الأمريكية في الشارقة (المؤسسات الأكاديمية)، ميا غريب (الافراد) ، الإمارات للتموين الطائرات (الشركات)

6- - بالنسبة لحملات تجميع احبار الطابعات كان الفائزون هم: مدرسة الألفية (المؤسسات الأكاديمية)، نيتاشري سانكاران (الافراد) ، هيئة كهرباء و مياه الشارقة (الشركات)

وأوضحت السيدة المرعشي، أن المجموعة تمكنت ، كمؤسسة معتمدة مع منظمة الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكعضو في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومن خلال برامجها المختلفة لإعادة التدوير، من تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 11 و 12 و 13 و 15 و17 ؛ التي تغطي "المدن والمجتمعات المستدامة" و "الاستهلاك والإنتاج المستدامين" و "العمل المناخي" و "الحياة على الأرض" و " الشركات والتعاون " بنجاح.

وقالت إن نتائج برامج إدارة النفايات في المجموعة قوية للغاية وطويلة الأمد، حيث أطلقت المجموعة منذ عام 1997، برنامجاً تلو الآخر، وتتطلع بجد إلى تغطية احتياجات المجتمع ودفع أفراده للتعامل مع نفاياتهم المنزلية بفاعلية، حيث تجاوزنا مجرد توفير فرص لإعادة تدوير النفايات، وقمنا بتطوير برامج تثقيفية وتوعوية ومواد مرجعية ومنصات مجتمعية فاعلة ، بهدف غرس ثقافة جمع وإعادة تدوير النفايات في المجتمع.

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وأضافت: عملنا مع المدارس لإنشاء أجيال من المناصرين الإيكولوجيين. وتعاونا مع الشركات، لإنشاء مجموعة من السفراء البيئيين وممارسي المسؤولية الاجتماعية والاستدامة القوية، ولقد عملنا دائماً بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية لدعم صناع القرار الذين سيغيرون قواعد اللعبة ويعززون التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات. ينصب تركيزنا على توفير بديل عن المكب للنفايات المنزلية. نحن ندعم نمو صناعة إعادة التدوير المحلية التي تقوم بإعادة تدوير النفايات واسترداد المواد الخام الثمينة أو المواد الأولية منها لإعادة استخدامها أو إعادة صياغتها في منتجات جديدة يتم تصنيعها مع انخفاض الأثر البيئي

وأكدت على تعزيز المجموعة لنمو سوق المنتجات المعاد تدويرها على المستوى المحلي، وحرصها على أن تبقى ملتزمة بشدة بخفض البصمة البيئية لبلدنا الحبيب وتعزيز استدامة بيئتنا المحلية الهشة.