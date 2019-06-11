قسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية" يشارك في معرض "أوتوميكانيكا دبي 2019" للسنة الثالثة على...

يشارك قسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية"، التابع لمجموعة المسعود، أحد تكتلات الأعمال الرائدة في أبوظبي، في معرض "أوتوميكانيكا دبي 2019" وذلك للسنة الثالثة على التوالي. ويعد " أوتوميكانيكا دبي"، أكبر معرض تجاري دولي لصناعة خدمات السيارات في الشرق الأوسط، والذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستعرض "إدارة معدات الورش"، التابعة لقسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية"، حلولاً مبتكرة لخدمات البيع وما بعد البيع الخاصة بمعدات الورش لمجموعة واسعة من الامتيازات التجارية، كما وتستعرض أحدث التقنيات في مجال معدات ورش السيارات مثل إصلاح الإطارات وغسيل السيارات الأوتوماتيكي عالي الجودة وآلات رفع السيارات. وسيمثل القسم مجموعة من أبرز العلامات التجارية في مجال معدات الورش، بما فيها "لا بادانا" (La Padana) و"بولار" (Polar) و"سيلي" (Sealey) و"آلتيا" (Altia) و"فاسب إيتالي" (Fasep Italy) و"نوفو فيرتا إيتالي" (Novo Verta Italy) و"فرا-بير" (Fra-Ber) و"ووش تيك" (Washtec) الألمانية و"كاركوس" (Carcos) الإسبانية. وتعد الدوائر الحكومية والدفاع المدني والقوات المسلحة وشركات النفط والمؤسسات الصناعية والتجارية من أبرز عملاء القسم.

وباعتباره أكبر فعالية من نوعها على مستوى المنطقة، يشكل معرض "أوتوميكانيكا دبي" بوابة تجارية رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها، حيث يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة. وبالإضافة إلى تركيزه على سوق دولة الإمارات، سيجمع المعرض بين الجهات المعنية والمهنيين المختصين في هذا المجال من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا. وستعرض نسخة العام الجاري من هذا المعرض أهم المنتجات الجديدة، بما في ذلك الدهانات والزيوت ومواد التشحيم، كما ستتاح للعارضين الفرصة لتقديم منتجاتهم من خلال مناطق مخصصة لقطع الغيار والمعدات الزراعية وقطع الدراجات النارية وقطع الشاحنات.

وقال روبرت شوارز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المسعود: "بعد نجاح مشاركتنا على مدى عامين متتاليين، نعود من جديد للمشاركة في معرض " أوتوميكانيكا دبي" استجابة للطلب المتزايد على سوق خدمات ما بعد مبيع السيارات في دولة الإمارات والمنطقة. ويعد المعرض منصة مثالية لاستعرض أحدث التقنيات المبتكرة التي يوفرها شركاؤنا لتلبية الطلب المتنامي على معدات ورش السيارات. وأتاحت لنا خبرتنا في مجال مبيعات وما بعد مبيعات السيارات في دولة الإمارات القدرة على تلبية الطلب المتزايد باستمرار والذي لمسناه في هذا القطاع مؤخراً."

وسيتواجد قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية في قاعة أرينا في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في المنصة رقم (SA-A36) طوال فترة المعرض.