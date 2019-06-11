دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومنصة "تيك توك" تطلقان مسابقة إبداعية للشباب في الخليج

وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وبالتعاون مع منصة "تيك توك"، دعوة لمصممي الفيديوهات القصيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة بمسابقة إبداعية تشكل جزءًا من رؤية الدائرة وإستراتيجيتها في استقطاب الزوار، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة للزائرين القادمين من الخليج، إضافة إلى متابعة العمل بهدف الوصول إلى أسواق جديدة. وكانت المسابقة الإقليمية قد أطلقت يوم 7 يونيو، لتحفز المبدعين على تحميل مقاطعهم المصورة التي تبرز التنوع الثقافي في دبي وطابعها المميز.

ويتوفر تطبيق "تيك توك" ضمن 150 سوقًا وبـ 75 لغة، حيث يقدم ملصقات خاصة ومقاطع موسيقية وفلاتر مستوحاة من منطقة الشرق الأوسط ومدعومة باللغة العربية لمساعدة المشاركين أثناء قيامهم بتصوير مقاطعهم الخاصة من خلال إضافة طابع خاص وفريد ما يجعلها سهلة بالنسبة لغير المقيمين في دبي من أجل تصميم الفيديوهات وتحريرها.

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وسيفوز الفيديو الحائز على أكبر عدد من الإعجابات بمجموعة من الجوائز القيمة والتي تتضمن إقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق كمبينسكي مول الإمارات، وقسائم تسوق لأشهر العلامات التجارية المتواجد في المول، وتذكرة لحضور استعراضات تحبس الأنفاس مع "لا بيرل". فيما ينال صاحب المركز الثاني قسائم تسوق وتذاكر دخول إلى أبرز الأماكن السياحية في دبي.

وتتاح هذه الفرصة النادرة للفوز بالجوائز حتى 13 يونيو، حيث يمكن المشاركة مع إضافة الوسم #ThisisDubai للمشاركة بالمسابقة.