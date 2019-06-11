محمد بن زايد وبوتين يؤكدان أهمية العمل المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد سموه والرئيس فلاديمير بوتين، أهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين، لضمان الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

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