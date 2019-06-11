سلطان القاسمي يشهد تخريج طلاب جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة تعمل على تأهيل طلبتها وفق منهجية تقوم على جوانب كثيرة من خلال علماء وأساتذة متخصصين يعملون على تطوير قدراتها وتعزيز مكانتها في مصاف الجامعات الأولى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مما حقق العديد من أهدافها ومكنها من توقيع الكثير من الاتفاقيات المهمة مع جامعات ومراكز بحثية عالمية عريقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة والبالغ عددهم 280 خريجاً من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، الذي أقيم أمس بقاعة المدينة الجامعية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «إن ثقتنا بكم وبحسن تأهيلكم مبنية على علمنا بمنهجية تأهيلكم التي قامت في جوانب كثيرة منها على مكونات نهضة علمية، تتميز بها جامعة الشارقة الآن تحت قيادة وإشراف كوكبة من العلماء والمتخصصين ممن يعملون بوفاء لتعزيز مكانتها في الصفوف الأمامية الأولى بين الجامعات النظيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو أمر استطاعت جامعة الشارقة أن تحقق في آفاقه الكثير من الإنجازات التي عززت من مكانتها على هذه المستويات بالإضافة إلى العشرات من اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجامعات والمعاهد العالمية العريقة في مغارب الأرض ومشارقها، وغير ذلك الكثير من المكونات العلمية والعملية التي يمكنها أن تؤهل الكثيرين منكم لينالوا الدرجات العلمية العليا، وليكونوا علماء ومتخصصين، يملؤون قلوبنا بالفخر والاعتزاز، والشعور الغني باستحضار الماضي العزيز لتاريخ أمتنا المجيد».

شهد الحفل إلى جانب سموهم كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من السادة مدراء الدوائر الحكومية وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة الشارقة.

وبدأت مراسم حفل التخريج بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة، تقدم فيها بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو حاكم الشارقة، وكانت للخريجين كلمة ألقاها الخريج علي العليلي من كلية الهندسة.

بعد ذلك تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بتسليم الشهادات للطلبة الخريجين، مهنئاً سموه الخريجين على تخرجهم، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.