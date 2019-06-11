«الروايح» فــي مناطــق متفـرقــة بالــدولـة

عمر الحلاوي ومحمد صلاح (العين، رأس الخيمة)

شهدت مناطق متفرقة في الدولة هطول أمطار الروايح والتي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، وهطلت عصر أمس أمطار في بعض مناطق مدينة العين، حيث شهدت مناطق خطم الشكلة والبوادي والصاروج والظاهر هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرد ورعد، بالإضافة إلى منطقة المبزرة الخضراء وجبل حفيت، ما أدت إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل واضح ووصلت إلى 23 درجة في بعض المناطق، وأمطار متوسطة على مناطق مزيد وأم غافة والشويب. وكانت السحب الركامية تغطي سماء المدينة مع رياح نشطة متوسطة السرعة، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وظلت السماء ملبدة بالغيوم طوال اليوم.

وانخفضت حركة السيارات خلال هطول الأمطار مع انتشار الدوريات في الطرق، وحرص مكتب الطوارئ التابع لبلدية مدينة العين على نشر فرق الطوارئ لسحب المياه المتجمعة في بعض المناطق وفتح مصارف المياه بالطرق ومتابعة الأنفاق والشوارع الداخلية والخارجية وحصر الأضرار جراء تساقط الأشجار واللافتات والعمل على إزالتها فوراً عند تسلم بلاغ من الجمهور.

ويؤدي تكون السحب الركامية إلى هطول الأمطار في فصل الصيف، وتعرف بأمطار الروايح، مصحوبة برياح تأتي من جنوب الخليج العربي باتجاه جبال عُمان وحتى مدينة العين وجبل حفيت، وتتزايد أمطار الروايح في يونيو ويوليو وأغسطس، وتكون مصحوبة برياح شديدة أحياناً، مثيرة للغبار، وتعقبها أمطار غزيرة في بعض الأحيان. وشهدت المناطق الجنوبية من إمارة رأس الخيمة أمس هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، خاصة على منطقة شوكة وطريق وادي القور، وأدت الأمطار لجريان بعض الأودية الجبلية مثل واديي هويدي والمقيطع بشوكة.

وقال سعيد مصبح القيادي مسؤول منطقة شوكة إن أمطار الروايح التي شهدتها المنطقة أدت إلى جريان بعض الشعاب والأودية الجبلية، كما أسهمت في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، مشيراً الى أن الأمطار في مثل هذا التوقيت من العام تسهم في تلطيف الأجواء، كما أنها تغذي المخزون الجوفي من المياه.

وقال خميس القايدي من أهالي المنطقة إن الأمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة وأدت لجريان واديي هويدي والمقيطع، لافتاً إلى أن الأمطار كانت مصحوبة ببعض حبات البرد والرعد.

وأضاف: أمطار الروايح الصيفية بدأت تتزايد خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى جانب الأمطار الشتوية التي بدأت تهطل بغزارة على جميع المناطق.

وخرج العديد من الأهالي في منطقة شوكة للاستمتاع بالأجواء الماطرة ومشاهدة جريان بعض الشعاب والأودية الجبلية، وهي من المشاهدات النادرة في فصل الصيف.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً نسبياً خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً.