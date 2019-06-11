«أخبار الساعة»: جهود متواصلة للتخلص من شلل الأطفال في العالم

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة « أخبار الساعة » أن دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية على مستوى العالم وذلك في إطار النهج الذي تبنته منذ قيامها في مساعدة المحتاجين في مختلف مناطق العالم.

وتحت عنوان «جهود متواصلة للتخلص من شلل الأطفال في العالم « لفتت إلى أن مبادرة دولة الإمارات الرامية إلى استئصال مرض شلل الأطفال والتقليل من حالات الإصابة به بنسبة كبيرة في جمهوريتي باكستان وأفغانستان الإسلاميتين، ليست سوى ترجمة لسياسة الدولة في هذا الإطار، حيث وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير كل السبل الممكنة لدعم القطاع الصحي بجمهورية باكستان وتعزيز برامجه الوقائية، فضلاً عن تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والتنموية لهذا البلد الذي يعاني الكثير من التحديات في هذا المجال.

ونوهت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أنه ونظراً إلى أهمية هذا البلد بالنسبة إلى دولة الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد لم تبخل بمنحه المساعدات الإنسانية ودعم المبادرات التنموية لحكومته من منطلق أخوي وإنساني، وهو ما تم تتويجه بإنشاء إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في مجال رعاية الطفولة والاهتمام بصحتها.

وقالت « لقد أسفرت المواكبة والدعم المستمران لهذا المشروع، في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت بتطعيم أكثر من 71 مليون طفل باكستاني، بحسب ما كشفت نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تم تنفيذها منذ عام 2014 حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2019، وذلك بعد نجاحها في إعطاء 407 ملايين و440 ألفاً و930 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال».

وأشارت إلى أنه إذا كانت هذه الحملة قد أسهمت إلى حد كبير في وقاية ملايين الأطفال في جمهورية باكستان من مخاطر مرض الشلل، فإنها تدخل في إطار العديد من المبادرات العالمية التي ترعاها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عبر العالم، محددة بذلك الخطوط العامة للسياسة الخارجية للدولة، وهي سياسة تقوم على قيم التسامح ومساعدة الآخر والوقوف إلى جانبه في وجه المحن والأمراض والأوبئة.

واختتمت « أخبار الساعة » افتتاحيتها بالقول ، « إن أبناء الإمارات استطاعوا الربط بين اسم دولة الإمارات وأعمال الخير، فأعادوا رسم صورة طالما سعى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لترسيخها في أذهانهم قبل غيرهم من أبناء الشعوب المستهدفة بعمل الخير.