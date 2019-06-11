محمد بن زايد يؤكد التزام الإمارات بدعـم الشعب اليمني وعودة الاستقرار إليه

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء اليمني، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة على المستويات كافة، والمبادرات الإنسانية والبرامج التنموية التي تنفذها دولة الإمارات، من أجل عودة الاستقرار والأمان إلى اليمن وشعبه وتجاوز التحديات التي يواجهها.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأكيده التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشعب اليمني الشقيق وعودة الأمن والاستقرار إلى بلاده، مشدداً على نهج الدولة الأصيل والثابت الذي تأسست عليه في مساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في الظروف كافة، وسعيها المستمر إلى دعم مصالح الشعوب العربية، ونصرة قضاياهم، وصون الأمن القومي العربي.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء اليمني الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندة اليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية والأمنية والاقتصادية، خاصة تأهيل المرافق الحيوية الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات العامة، والتي تعد ركائز أساسية لعودة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى مناطق اليمن كافة، وترسيخ أمنه وتحسين مختلف جوانب الحياة فيه، مشيداً بالوقفة الأخوية التاريخية النبيلة لدولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والوقوف إلى جانب شعبه.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسالم خليفة الغفلي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، وفهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة.