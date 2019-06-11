محمد بن زايد وقائد القوات البحرية الفرنسية يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الفريق أول ركن بحري كريستوف برازويك، قائد القوات البحرية الفرنسية، يرافقه معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية.

بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها، لاسيما في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أرحب.

كما تبادل سموه والفريق أول بحري كريستوف برازويك، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتطورات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ولودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية.