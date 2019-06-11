«القيادة الأمنية بعجمان» تناقش إنجازات فرق العمل المشتركة

عجمان (الاتحاد) ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية بعجمان، بقاعة التميز في مبنى معهد تدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد علي سعيد المطروشي مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام إدارة الدفاع المدني بعجمان، وعدد من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جهود فرق العمل المشتركة وتقرير فريق العمل للشؤون الإدارية والإنجازات التي تم تحقيقها، وإنجازات فريق العمل المشترك لتطوير العمليات والخدمات، إضافة إلى مناقشة نتائج فريق عمل التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بجهود أعضاء الفرق، وأكد على ضرورة بذل المزيد لتحقيق أفضل نتائج تدعم تعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان.

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