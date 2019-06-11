برعاية الشيخة فاطمة.. الاتحاد النسائي ينظم العرس الجماعي الأول في المرفأ غداً

بدرية الكسار (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ينظم الاتحاد النسائي العام غداً العرس الجماعي الأول في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة تحت شعار «أفراح المرفأ.. تطبيق رؤية أم الإمارات». وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، في كلمة، ألقتها نيابة عنها فاطمة المحرزي، مديرة إدارة الموارد البشرية بالاتحاد النسائي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الاتحاد بأبوظبي، أن مبادرة العرس الجماعي الأول «أفراح المرفأ» تهدف إلى دعم السعادة الإنسانية، وتماسك الروابط الأسرية، وتيسير أمور الشباب المقبلين على الزواج.

ورحبت برعاة العرس الجماعي من المؤسسات الخاصة والمجتمعية، مؤكدة أن سمو «أم الإمارات» تحرص دائماً على إسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال تشجيع الشباب على الزواج، وتكوين أسر مستقرة وسعيدة، مشيرة إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان له السبق في إطلاق مبادرات متعددة لمساعدة الشباب في بناء أسر سعيدة بعيدة عن الديون والتكاليف الباهظة، من ضمنها إقامة الأعراس الجماعية لتقليل تكاليف الزواج، وانتهجت قيادتنا الرشيدة هذا النهج من خلال توجيهاتها بالاستمرار في إقامة الأعراس الجماعية، ودعوة الشباب إلى المشاركة، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة لتبني مبادرات فاعلة في هذا المجال.

وذكرت أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الهادفة لتحقيق إحدى الأولويات الوطنية المتمثلة في مجتمع متلاحم، من خلال المحافظة على مبادئ التسامح والتآخي بين أفراد المجتمع، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المقبلين على الزواج على المشاركة في الأعراس الجماعية بهدف المساهمة في الحد من البذخ والإسراف، وإلى تعزيز التلاحم المجتمعي بإقامة شراكات مجتمعية داعمة للزواج، وكذلك الإسهام في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وتوفير بيئة متسامحة، من خلال دمج مختلف فئات المجتمع في المبادرة، وترسيخ دور الإعلام في العمل على تثقيف المواطن الإماراتي والمقيم بأهمية ترشيد الإنفاق والتخطيط المالي على المستوى الشخصي.

من جانبهم، أشاد ممثلو رعاة العرس الجماعي بمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في إقامة هذا العرس، وأعربوا عن استعداد مؤسساتهم لدعم هذه المبادرات الإنسانية الطيبة، مؤكدين أن القيادة الرشيدة سباقة إلى مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تتزامن مع «عام التسامح»، وتسهل كثيراً على الشباب المقبلين على الزواج، وتسهم في بناء أسرة سعيدة متماسكة بدلاً من تحمل الديون الباهظة من جراء التكاليف الكبيرة للأعراس.

ولفتت فاطمة المحرزي في تصريحات صحفية إلى أن العرس الجماعي الأول في منطقة المرفأ، سيشارك فيه 10 عرسان من المواطنين والمقيمين، حيث سيقام حفل العرسان بعد الظهر من الرابعة حتى السادسة مساء، في حين يبدأ عرس النساء في قاعة المرفأ للأعراس في الساعة الثامنة مساء، مشيرة إلى أن الرعاة سيتكفلون بمتطلبات العرس الجماعي كافة.

وأشارت إلى أن اختيار العرسان جاء بالتعاون مع الجهات المختصة التي وفرت قائمة بالأشخاص الذين تم عقد قرانهم وتم التواصل معهم بعد التأكد من شروط الاستفادة من المبادرة، وهي أن لا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة في عرس جماعي سابق، وأن يكون هو وزوجته إما من المواطنين أو من المقيمين في الدولة. ويضم رعاة العرس الجماعي مصرف الإمارات الإسلامي وشركة «إم إن سي للرعاية الصحية» وقطاع خدمات المدن في بلدية منطقة الظفرة ومستشفى «إن إم سي رويال للمرأة» ومركز سوسي للتجميل ودار أزياء تراثية إماراتية وشركة وناسة لخدمات الأفراح، وشركة متاجر للتطوير بيستاش.