أمل القبيسي تستقبل رئيس «الصداقة الصينية الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، معالي لي شيويونغ، رئيس لجنة الصداقة الصينية الإماراتية، رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة.

حضر اللقاء كل من جمال الحاي وخلفان بن يوخة وعزة بن سليمان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء لجنة الصداقة الإماراتية الصينية، وجاسم يوسف الزعابي، الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والحرص على تطويرها لتحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ التاريخية إلى دولة الإمارات، والتي تم من خلالها التأكيد على مسارات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطوراً وازدهاراً، حيث أثمرت هذه الزيارة التاريخية عن تأسيس شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وأكد معالي لي شيويونغ أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين التي توجت بالزيارة التاريخية للرئيس الصيني فخامة شي جين بينغ إلى دولة الإمارات، حيث مثلت نقطة انطلاق جديدة للشراكة بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي الذي يمثل ركيزة مهمة للعلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية انتقلت إلى آفاق أرحب وأوسع، وأصبحت علاقات استراتيجية، وشهد البلدان تعاوناً كبيراً على المستويات كافة بفضل توجهات قيادة البلدين.