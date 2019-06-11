«التربية»: امتحانات نهاية العام موحدة من 19 إلى 30 يونيو

دينا جوني (دبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الثالث للعام الدراسي 2018-2019 للطلبة من الصف الأول إلى الثاني عشر في جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. كما عممت وزارة التربية جدول المؤشرات الوصفية لصفوف الثاني عشر عام ومتقدّم، والذي توضح فيه الدرجات بالحروف وما يوازيها بالأرقام، لافتة أن استكمال رصد واعتماد الدرجات سيكون في الأول والثاني من يوليو المقبل.

كما وجّهت الوزارة باستبدال وزن التقييم التكويني لطلبة الثاني عشر في الفصل الدراسي الثالث بدرجة اختبار الإمارات القياسي «امسات» في 4 مواد دراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، وفي حال عدم التقدّم للاختبار يحصل الطالب على درجة صفر.

وتنطلق امتحانات نهاية العام يوم الأربعاء 19 يونيو لجميع الصفوف، فيما تنتهي في 30 يونيو لطلبة الثاني عشر والحادي عشر في المسارين العام والمتقدّم، وطلبة النخبة في صفوف العاشر، وفي 27 يونيو لطلبة العام والمتقدّم، و26 يونيو لطلبة التخصصي أو «التطبيقي» في العاشر.

وقد وحّد قطاع المناهج والتقييم جدول الامتحانات لصفوف الثاني عشر عام ومتقدّم، في المواد الدراسية والمدة الزمنية، ويمتحن الطلبة في اليوم الأول من امتحانات نهاية العام التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية في 20 يونيو، والرياضيات يوم الأحد 23 يونيو، واللغة العربية في 24 يونيو، والفيزياء في 25 منه، واللغة الإنجليزية في 26 منه، والأحياء أو الكيمياء في 27 يونيو، على أن يختم الطلبة امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية يوم الأحد 30 يونيو.

ولفتت الوزارة إلى أن الفترة الكلية لأداء الامتحان ساعتان من التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف. وأشارت إلى أنه لا يُسمح بقراءة الأسئلة للطلبة أو توجيههم نحو الإجابة في جميع المواد الدراسية، مضيفة أن مقررات الامتحانات لجميع الصفوف متوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

جدول المؤشرات الوصفية

من جهة ثانية، عممت وزارة التربية والتعليم جدول المؤشرات الوصفية بالحروف وما يقابلها من درجات بالأرقام تسهيلاً لعملية الانتقال إلى المرحلة الجامعية لطلبة الثاني عشر من المواطنين والمقيمين.

ويوازي المؤشر A درجة تتراوح بين 90 و100 درجة للمسارين العام والمتقدّم، فيما تساوي الدرجة من 80 إلى 89 المؤشر B في المسار العام، والمؤشر B+ للمسار المتقدّم، وتساوي الدرجة من 70 إلى 79 المؤشرC للمسار العام، والمؤشر B للمسار المتقدّم، أما من 60 إلى 69 فهي تساوي D لطلبة العام، وC+ لطلبة المتقدّم. وكل درجة تقل عن 60 تساوي المؤشر الوصفي F للطلبة في المسارين.

وفي توزيع الوزن النسبي للتقييم في الفصل الدراسي الثالث، فإن التقييم التكويني أو ما يعرف بالتقييم المستمر خصّص له 10 في المئة من المعدّل العام للطالب في الفصل الثالث، مقابل 35 في المئة لامتحان نهاية العام، ليبلغ بذلك المجموع التكويني عن الفصول الثلاثة 30 في المئة، و70 في المئة للامتحانات المركزية.

وتبلغ النهاية الصغرى لدرجات المواد في جميع مسارات المدرسة الإماراتية 50 درجة لمواد المجموعة (أ) أي المواد غير التطبيقية للصفوف من الرابع إلى الثامن، مقابل 60 درجة النهاية الصغرى للمواد نفسها في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.

امتحانات «الإعادة» و«التعويضية»

حددت وزارة التربية والتعليم في تعميم أرسلته إلى جميع الإدارات المدرسية مواعيد امتحانات الإعادة للعام الدراسي 2018-2019. وتبدأ امتحانات الإعادة لصفوف الثاني عشر للطلبة الراسبين في 3 مواد دراسية على الأكثر، في 9 يوليو وتستمر لغاية 11 منه، أما امتحانات الفترة التعويضية للغائبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية العام للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر فستكون من 1 إلى 4 يوليو.

وبالنسبة لامتحانات التعليم المستمر المتكامل للطلبة من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، فستكون ابتداءً من يوم الأحد 16 يونيو إلى الخميس 20 يونيو، وقد شكّل نطاق التعليم المستمر 47 لجنة لامتحانات الإعادة موزعة على الشكل التالي: 11 لجنة في دبي، و9 في الشارقة، و6 في عجمان، و3 في أم القيوين، و8 في رأس الخيمة، و10 في الفجيرة والشرقية.

ورقي وإلكتروني

تنقسم الامتحانات في مدارس التعليم العام الحكومي إلى جزء إلكتروني للأسئلة الموضوعية وجزء ورقي للأسئلة المقالية للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، فيما جميع الامتحانات ستكون ورقية لطلبة الثاني عشر. وستشمل الامتحانات مقررات الفصلين الثاني والثالث للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.