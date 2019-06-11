«نوع المزاج» تطبيق ذكي يكشف حالات الاكتئاب

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

طور باحثون في جامعة خليفة تطبيقاً ذكياً لكشف الاكتئاب دون الحاجة لمراجعة طبيب أو اختصاصي نفسي، ويوفر التطبيق الحرج عند شرائح واسعة من الناس، ويحول دون لجوئهم للمختصين والبحث عن علاج بسبب الخوف من نظرة المجتمع.

التطبيق الجديد المتاح عبر الهواتف الذكية يسمى «تايب أوف مود» أو «نوع المزاج»، بإمكانه الكشف المبكر عن مرض الاكتئاب في مراحله البدائية بفعالية تامة.

يقول الدكتور ليونتوس هادجليونتياديس، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر، رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية بالوكالة في جامعة خليفة لـ«الاتحاد»: يساهم تشخيص المرض عن بعد باستخدام جهاز الهاتف المحمول ودون الحاجة لإشراف طبيب، في رفع مستوى الوعي بضرورة الرعاية الصحية من خلال البيانات اليومية، مضيفاً بأن «تايب أوف مود»، التطبيق الذي يعمل بنظام «الأندرويد»، يقوم بتسجيل التسلسل الزمني لبيانات متعددة الأشكال عن المستخدم لرصد المؤشرات التي تدل على أن الشخص يعاني من الاكتئاب وهي: مدة الضغط على المفتاح (وتستخدم لحساب الفترة الزمنية الفاصلة ما بين الضغط على المفتاح وتحريره) ومدة عمل المفتاح (لحساب وقت الضغط والتحرير المتتابع للمفتاح التالي) والسرعة (معدل حركة الأصبع على الشاشة) والمفتاح الذي يبين النسبة بين مدة الضغط على المفتاح ومدة عمل المفتاح.

وأشار إلى أن الخصائص الإحصائية تستخرج من التسلسلات الديناميكية للضغط على الأزرار، والتي تستخدم على شكل نموذج للتعلم الآلي لتصنيف حالة الموضوع، سواء أكان اكتئابياً أو صحياً، من خلال تجميع التنبؤات المحتملة والتي تتم كتابتها في كل جلسة.

وأوضح أن الدراسة التي قدمها لإنجاز التطبيق أوضحت أن الغالبية العظمى من البيانات التي تمت كتابتها جُمعت من المستخدمين الذين كتبوا رسائل في تطبيق «المسنجر»، في حين تم الحصول على بقية البيانات من خلال الكتابة في تطبيقات «كروم» و«انستغرام» و«واتساب»، مشيراً إلى أن مجموع البيانات التي تمت كتابتها استغرق 234 ساعة في 34.581 جلسة، أي ما نسبته 66.46 جلسة في اليوم الواحد لوضع الضوابط الصحية، وحملت ما نسبته 55.14 % لمرضى الاكتئاب. وقال إنه لا يمكن الحصول على هذا المستوى من كم البيانات سريرياً.

يذكر أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم ومن مختلف الأعمار يعانون الاكتئاب، الذي يعتبر ثاني أكثر مسبب لحالات الوفاة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، حيث يتوفى كل عام ما يقارب 800 ألف شخص بسبب حالات الانتحار. وفي دولة الإمارات، يثير ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب السريري مخاوف الأطباء، حيث يعرف المرض على أنه اكتئاب في المزاج وفقدان الاهتمام والمتعة بالأنشطة اليومية لمدة أقلها أسبوعان، ويرجع ذلك إلى ضغوطات العمل والإجهاد المالي ومشاكل العلاقات الشخصية.

ويرى الدكتور ليونتوس، وفقاً لتلك الإحصائيات، أن ما نسبته 5.1% من مجموع السكان يعانون الاكتئاب، كما أن ما نسبته 4.1% من مجموع الأشخاص يعانون القلق، وقال: «إن اتباع طريقة جديدة مثل «تايب أوف مود» لحل هذه المشكلة يساهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد أسلوباً جديداً في تقييم الصحة العقلية باستخدام الوسائل التي تدعم المعايير الطبية للتقييم».