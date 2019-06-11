ينطلق غداً.. جامعة أبوظبي تنظم المؤتمر الدولي حول المسؤولية الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي تنظيم المؤتمر الدولي حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والأخلاق والحوكمة الذي ينطلق غداً ولمدة يومين، بعد أن تم اختيارها من قبل مكتب المؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي للتعاون مع المعهد الدولي للحوكمة في الولايات المتحدة الأميركية لتنظيم الحدث في دورته الرابعة هذا العام.

يركز المؤتمر على المسؤولية المجتمعية وحوكمة الشركات والاستدامة، بالإضافة إلى الأخلاقيات المهنية، حيث سيناقش 13 محوراً ضمن 21 جلسة، وتشمل المحاور المسؤولية المجتمعية للشركات والتنمية المستدامة والإدارة والحكومة وريادة الأعمال والابتكار والقانون وإدارة الموارد البشرية والأعمال الدولية وإدارة التعليم وإدارة المشاريع والتسويق والتحويل الرقمي وإدارة العمليات والمحاسبة والمالية.

ويسهم المؤتمر في تفعيل دور المسؤولية المجتمعية من خلال تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والأفكار المبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه الأبحاث من قبل صناع القرار في مختلف الدول. ويشارك في المؤتمر 72 جامعة دولية من 32 بلداً وعدد أكبر من المشاركين من بلدان تشارك لأول مرة بالمقارنة بالدورات السابقة مثل المكسيك وهونج كونج والصين والنمسا، بالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية مثل مصر ولبنان وفلسطين والأردن وسلطنة عُمان والكويت وعدد كبير من الجامعات المحلية في الدولة.وعلى هامش المؤتمر، تقام فعاليات عدة مثل الجلسة الخاصة لطلبة الدكتوراه، حيث سيقومون بعرض أبحاثهم العلمية أمام لجنة مكونة من نخبة من الأكاديميين الدوليين.