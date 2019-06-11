مشروع لتنفيذ 5 مراكز دائمة لتحفيظ القرآن الكريم في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة الظفرة مشروعاً لإنشاء 5 مراكز دائمة لتحفيظ القرآن الكريم في كل من مدينة زايد والمرفأ وغياثي لتضاف إلى المراكز الموجودة حالياً في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى التوسع في إنشاء مراكز التحفيظ، وزيادة عدد حلقات التحفيظ، علاوة على اهتمامها بتطوير مهارات الكوادر التعليمية والإدارية فيها.

وأوضح محمد أحمد المزروعي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة الظفرة، أن المراكز الجديدة الجاري العمل على تنفيذها في كل من مدينة زايد والمرفأ وغياثي تم تسلم الأرض الخاصة بها بالفعل، وجارٍ العمل على عمليات التنفيذ والإنشاء بعد انتهاء التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأضاف المزروعي: «إن منطقة الظفرة تضم حالياً عدداً من مراكز تحفيظ القرآن الكريم تشمل 10 مراكز و16 حلقة جغرافية، حيث تم فتح حلقات خارجية في المناطق التي تبعد عن مراكز التحفيظ المعتمدة بهدف التسهيل للمجتمع المحلي للالتحاق بحلقات التحفيظ من جميع المناطق، وتوفير محفظين وإداريين لمتابعة سير العمل في هذه الحلقات، إذ تشهد مراكز تحفيظ القرآن الكريم الرسمية التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إقبالاً كبيراً ومتزايداً في عدد الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بها وبحلقات التحفيظ في المساجد، حرصاً على النهل من تعاليم القرآن الكريم وإيماناً بالدور الذي يؤديه في صقل الفصاحة اللغوية والبلاغة والبيان والتربية وحسن الخلق، بما يعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع».

وأشار المزروعي إلى أن مراكز تحفيظ القرآن في الظفرة نفذت العام الماضي مجموعة من المبادرات المتميزة، بالتعاون مع المؤسسات الخارجية، منها مبادرة مشروع عون لمصلحة عمال الطرق، وكذلك تفاعل المراكز مع المناسبات والفعاليات الرسمية مثل يوم المرأة العالمي ويوم الطفل الإماراتي وشهر القراءة، كما تم تنظيم مسابقة أجمل ركن لعام زايد لمراكز التحفيظ، بجانب إقامة ملتقى ابتكاري لعام زايد شمل جميع مراكز التحفيظ، بالإضافة إلى مبادرات خيرية لعام زايد من شعبة المراكز بكفالة 4 أيتام وحفر بئر عن طريق دار البر الخيرية ثوابها لروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبين المزروعي أنه مع بداية العام الدراسي 2018/‏‏2019 بدأ تنفيذ مشروع التنمية المهنية الأسبوعي، يشمل جميع مراكز تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مدن الظفرة، حيث تم إعداد خطة مهنية لكل مركز على مدار العام، وتقوم شعبة مراكز التحفيظ بمتابعة هذه الخطط، حيث يستفيد من هذه الخطط المحفظون والإداريون بمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة.

يذكر أن مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة الظفرة حصلت على مراكز عدة على مستوى الدولة، منها المركز الأول في مسابقة الحناجر المواطنة، والمركز الثاني في مسابقة أفضل مركز تحفيظ، والمركز الثالث في الفرع السادس (جزء عم)، وأيضاً المركز الثالث على مستوى الدولة في الفرع السابع تلاوة وتجويداً (فئة كبار السن).