الامارات | عاطل يحرق نفسه ويهدّد أمه بتفجير منزلها بأسطوانة غاز

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يحرق نفسه ويهدّد أمه بتفجير منزلها بأسطوانة غاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل (خليجي) يبلغ 32 عاماً، لتهديده والدته بتفجير منزلها بأسطوانة غاز، وسرقة مبلغ 23 ألف درهم من خزنة موجودة في غرفة شقيقته، إضافة إلى إتلاف سيارتين، وحرق نفسه.

وأفادت الأم، في تحقيقات النيابة العامة، بأن ابنها حضر إلى المنزل في أبريل الماضي برفقة صديق له، فطلبت من صديقه مغادرة المنزل، ما أثار غضب ابنها، الذي أتلف زجاج مركبتين كانتا تقفان أمام المنزل، تعود ملكية إحداهما (رباعية الدفع من نوع بي إم دبليو) إلى شقيقته، ثم حمل أسطوانة غاز، مهدداً بتفجيرها في الفيلا، ما دفع الأم إلى مغادرة المنزل مع أفراد عائلتها.

وقالت إن أفراد العائلة عادوا إلى الفيلا صباح اليوم التالي، فوجدوا الأبواب مشرعة، وعند الصعود إلى الطابق العلوي فوجئوا بمحتويات غرفة الابنة مبعثرة والخزنة الموجودة فيها مكسورة، وقد اختفى منها مبلغ 23 ألف درهم من إجمالي 45 ألف درهم كانت قد تركتها فيها.

وتابعت الأم أنها اتصلت بالشرطة وأبلغتها عن ابنها، فقبضت عليه، وعثرت على المبلغ في حوزته. وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بحرق نفسه وسرقة المبلغ العائد لشقيقته وتحطيم زجاج السيارتين بمطرقة.