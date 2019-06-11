الامارات | «الصحة» تفحص نزلاء المؤسسة الإصلاحية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تفحص نزلاء المؤسسة الإصلاحية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مركز تعزيز صحة الأسرة، التابع للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برنامج فحوص طبية شاملة للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية بقسم السجون في الشارقة، ضمن برنامج الفحص الذكي «اطمئنان e»، لتشمل الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والديانات، لإبراز ودعم المشاركات المجتمعية والممارسات الإنسانية، وضمن مبادرات «عام التسامح».

وأشارت مديرة برنامج الفحص الدوري، الدكتورة هيفاء فارس، إلى أن الوزارة أطلقت برنامج «اطمئنان e» مطلع عام 2017، ضمن جهودها لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية للأعوام 2017-2021، وفي إطار استراتيجية الوزارة نحو تعزيز أنماط الحياة الصحية للمجتمع، والحد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي وفق مؤشرات الأجندة الوطنية. وأكدت مديرة الرعاية الصحية الأولية بالشارقة، الدكتورة أميرة سيف الخاجة، أن هذه المبادرة ذات طابع إنساني وصحي وقائي، وتأتي ضمن مبادرات الوزارة في «عام التسامح»، وبدعم فني من شركة «ساينس تريبيون» البلجيكية المتخصصة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي تشكل من أطباء وممرضين وفنيين، برئاسة مديرة مركز تعزيز صحة الأسرة، الدكتورة عزة الكندي، وتم إجراء الفحوص من خلال البرنامج الذكي للفحص الطبي الشامل «اطمئنان e» الذي يسهم في تقييم الحالة الصحية والأخطار المحتملة، وتحديد برنامج الوقاية المناسب، من خلال استبيان إلكتروني عبر الحاسوب.