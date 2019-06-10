توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية. ومن المتوقع تعمق هذا المنخفض المداري وتحركه باتجاه الشمال بمحاذاة السواحل الهندية ويحتمل أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ"24" ساعة القادمة. اقرأ أيضاً... "الأرصاد" يتوقع تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى منخفض جوي وأكد المركز أنه حسب ما أشارت إليه أحدث خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية فإنه لا يوجد أي تأثير للمنخفض على الدولة، ولفت إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة آخر المستجدات. وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": لا تأثير على الدولة من المنخفض المداري في بحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.