الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الخطوط الجوية التركية تضيف ستراسبورغ إلى قائمة وجهاتها في فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


أطلقت الخطوط الجوية التركية، التي تسافر إلى بلدانٍ أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، من جديد رحلات مباشرة إلى مدينة ستراسبوغ، ابتداءً من 31 مايو 2019، وستسيّر أربع رحلات أسبوعية بين مطار إسطنبول ومطار ستراسبوغ إنتزهايم.

مدينة ستراسبورغ هي سابع وجهات الخطوط الجوية التركية في فرنسا، كما إنها ثالث وجهة تضاف إلى شبكة رحلات الناقل الوطني هذا العام بعد الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ومراكش في المغرب، وحضر مراسم الإطلاق المقامة في ستراسبورغ عمر فاروق سونميز، نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية التركية في جنوب أوروبا.

تفاصيل رحلات إسطنبول – ستراسبورغ - إسطنبول
رقم الرحلة    تبدأ في     تنتهي في    الأيام    المغادرة    الوصول
TK 1455    31/05/2019    25/10/2019    الاثنين، الجمعة    مطار إسطنبول    8:35    مطار ستراسبورغ    10:45
TK 1456    31/05/2019    25/10/2019    الاثنين، الجمعة    مطار ستراسبورغ    11:40    مطار إسطنبول    15:30
TK 1457    02/06/2019    23/10/2019    الأربعاء، الأحد    مطار إسطنبول    15:30    مطار ستراسبورغ    17:40
TK 1458    02/06/2019    23/10/2019    الأربعاء، الأحد    مطار ستراسبورغ    18:35    مطار إسطنبول    22:25
*جميع المواعيد بالتوقيت المحلي

Advertisements

للاطلاع على جداول الرحلات يرجى زيارة www.turkishairlines.com، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم +90 212 444 0849 أو زيارة أي مكتب مبيعات تابع لشركة الخطوط الجوية التركية.

الخطوط الجوية التركية.
المكتب الإعلامي

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تضيف ستراسبورغ إلى قائمة وجهاتها في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا