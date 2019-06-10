الخطوط الجوية التركية تضيف ستراسبورغ إلى قائمة وجهاتها في فرنسا



أطلقت الخطوط الجوية التركية، التي تسافر إلى بلدانٍ أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، من جديد رحلات مباشرة إلى مدينة ستراسبوغ، ابتداءً من 31 مايو 2019، وستسيّر أربع رحلات أسبوعية بين مطار إسطنبول ومطار ستراسبوغ إنتزهايم.

مدينة ستراسبورغ هي سابع وجهات الخطوط الجوية التركية في فرنسا، كما إنها ثالث وجهة تضاف إلى شبكة رحلات الناقل الوطني هذا العام بعد الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ومراكش في المغرب، وحضر مراسم الإطلاق المقامة في ستراسبورغ عمر فاروق سونميز، نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية التركية في جنوب أوروبا.

تفاصيل رحلات إسطنبول – ستراسبورغ - إسطنبول

رقم الرحلة تبدأ في تنتهي في الأيام المغادرة الوصول

TK 1455 31/05/2019 25/10/2019 الاثنين، الجمعة مطار إسطنبول 8:35 مطار ستراسبورغ 10:45

TK 1456 31/05/2019 25/10/2019 الاثنين، الجمعة مطار ستراسبورغ 11:40 مطار إسطنبول 15:30

TK 1457 02/06/2019 23/10/2019 الأربعاء، الأحد مطار إسطنبول 15:30 مطار ستراسبورغ 17:40

TK 1458 02/06/2019 23/10/2019 الأربعاء، الأحد مطار ستراسبورغ 18:35 مطار إسطنبول 22:25

*جميع المواعيد بالتوقيت المحلي

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للاطلاع على جداول الرحلات يرجى زيارة www.turkishairlines.com، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم +90 212 444 0849 أو زيارة أي مكتب مبيعات تابع لشركة الخطوط الجوية التركية.

الخطوط الجوية التركية.

المكتب الإعلامي