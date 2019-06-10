تصدرت أجهزة العرض 4K من بينكيو المرتبة الأولى في الحصة التسويقية لمدة 5 أرباع متتالية

باعتبارها العلامة التجارية الأولى في العالم لجهاز العرض DLP، تصدرت حصة شركة بينكيو التسويقية واحتلت المرتبة الأولى في سوق أجهزة العرض 4K في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط على مدار خمسة أرباع متتالية. واحتفظت شركة بينكيو بموقعها الريادي في المركز الأول خلال الربع الأول من عام 2019 في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 65.54٪ في المملكة العربية السعودية وبنسبة 33.76٪ في الإمارات العربية المتحدة، كما احتلت المرتبة الأولى في قطاع أجهزة العرض 4K خلال نفس الفترة وفي بلدان مثل اليابان والهند وتايلاند.

تواصل شركة بينكيو تطوير التقنيات الرائدة وتقدم تجربة بصرية أفضل للحياة، كما تقدم تقنية Cinematic Color™ الحصرية ألونًا دقيقة يسعى إليها المخرجون حيث تمكنهم من نقل المشاعر للمشاهدين. وتبحث شركة بينكيو دائمًا عن التقنيات المبتكرة من أجل إطلاق أجهزة العرض المنزلية 4K الجديدة لمحترفي العمل السمعي والبصري (AV) ومستخدمي السينما المنزلية والأشخاص الذين يبحثون عن الترفيه المنزلي من خلال مشاهدة الشاشات الكبيرة، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة من 4K HDR. كما تعهدت شركة بينكيو بتوفير تجربة عرض 4K HDR أفضل وعززت من دقة الألوان للوصول إلى مستويات Rec.709 الأوسع مع موازنة مستوى السطوع في أحدث موديلات W1700M وTK800M. وتقدم تجارب مشاهدة مذهلة للأفلام والألعاب الرياضية في منزلك.

صرح مانيش باكشي، المدير العام لشركة بينكيو في الشرق الأوسط وتركيا، قائلاً "يسعدنا أن الربع الأول من العام كان رائعًا للغاية، ونحن فخورون بحفاظنا على مكانة رائدة للربع الخامس على التوالي هذه المرة. ومن المؤكد أن الوصول إلى قمة هذا القطاع داخل سوقين كبيرين على مستوى العالم يعد إنجازًا نود الاحتفاء به ونسعى دائمًا إلى تحسينه. فهذا هو حصيلة جهدنا المستمر لتحسين أدائنا السابق من خلال متابعة التركيز على الابتكار الذي يوفر مزيجًا سلسًا بين المرافق والتكنولوجيا".

وفق مصدر بيانات الحصص السوقية المستند إلى تقرير FutureSource في الربع الأول من عام 2019، تشمل المنطقة أستراليا وبنغلاديش ومصر والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا والمغرب وماليزيا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وبقية دول الشرق الأوسط وبقية دول إفريقيا وباقي رابطة الدول المستقلة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.

جهاز العرض الترفيهي المنزلي TK800M 4K المزود بتقنية 4K HDR والسطوع العالي 3000 لومن، حيث يوفر تجربة مشاهدة رائعة للألعاب الرياضية في غرفة معيشتك

يقوم جهاز TK800M بترقية نطاق الألوان الخاص به إلى 96٪ Rec. 709، مما يقدم أداءً مذهلاً للألوان مع موازنة الألوان الزاهية والسطوع للحصول على بيئة مضاءة جيدًا. عند استخدام سطوع عالي بقدرة 3000 لومن، يوفر جهاز TK800M صورة 4K UHD بدقة 8.3 مليون بكسل في أي بيئة إضاءة. تسمح لك أوضاع كرة القدم وأوضاع الرياضة المخصصة التي تتميز بصوتها القوي الاستمتاع بشكل كامل بالألعاب الرياضية أثناء إقامة حفل الشواء في الفناء الخلفي.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة

https://www.benq.com/en-me/projector/home-entertainment/tk800m.html

يستخدم جهاز W1700M تقنية CinematicColor™ الحصرية، ويوفر ألوان دقيقة بنسبة 100٪ Rec.709 كما يتوقع المخرجون. وينتج الجهاز دقة 4K ‏UHD 3840x2160

بسعة 3.8 مليون بكسل لكل إطار، يطبق جهاز W1700M تقنية DLP من DMD الأحادية 0.47 بوصة من الجيل الجديد لتقليل حجم جهاز العرض، مما يوفر تصميمًا أنيقًا ومدمجًا يتناسب مع أنماط الحياة العصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد جهاز W1700M بشحن فائق بواسطة دعم HDR10 وHLG ‏(Hybrid Log-Gamma)، مما يوفر صورًا رائعة سواءً كنت تقوم بالترويج لفيلم بجودة Blu-ray أو تبث محتوى على منصات عامة. حيث يوفر أداء النطاق الديناميكي العالي الخاص به نطاق تباين وسطوعًا أكبر مع تحسين الصورة بخطوة واحدة، لذا يقدم الجهاز كل التفاصيل الموجودة في محتوى الفيديو بدقة 4K للاستمتاع بمشاهدة فائقة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة

https://www.benq.com/en-me/projector/cinehome-home-cinema/w1700m.html

مجموعة بينكيو لأجهزة العرض المنزلية 4K - المزيد من النماذج سلسلة CinePrime - تقدم تفاصيل مهمة للحواس الدقيقة

جهاز العرض السينمائي المنزلي W2700 4K HDR لكل من حجرة المعيشة وحجرة الصوتيات والمرئيات

جهاز 4K UHD بسعة 8.3 مليون بكسل

لون سينمائي DCI-P3/Rec.709

جهاز عرض HDR10 / HLG محسّن

جهاز العرض السينمائي المنزلي W5700 4K HDR لحجرة الصوتيات والمرئيات

جهاز 4K UHD بسعة 8.3 مليون بكسل

لون سينمائي 100% DCI-P3/Rec.709

جهاز عرض HDR10 / HLG محسّن

سلسلة CinePro - تقدم نسخة أصلية لرؤية المخرج لحجرة الصوتيات والمرئيات المخصصة

جهاز العرض السينمائي المنزلي W11000H 4K HDR المتوافق مع المعيار التجاري لحجرة الصوتيات والمرئيات

جهاز 4K UHD بسعة 8.3 مليون بكسل

جهاز عرض HDR محسّن

لون سينمائي 100% Rec.709

شهادة الصوت السينمائي THX

جهاز العرض السينمائي المنزلي X12000H Flagship 4K لحجرة الصوتيات والمرئيات

جهاز 4K UHD بسعة 8.3 مليون بكسل

مصدر إضاءة HLD LED متقدم

لون DCI-P3 السينمائي

جهاز عرض HDR محسّن

لمزيد من المعلومات حول جهاز العرض المنزلي 4K، تفضل بزيارة https://www.benq.com/en-me/projector/home-series.html

حول شركة بينكيو

تقوم هذه الشركة على رؤية مشتركة تتمثل في "استعادة وسائل متع الحياة بمعايير جودة أفضل"، وتعد شركة بينكيو شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ودعم الحلول التي تهدف الارتقاء واثراء كل جانب من جوانب حياة المستهلكين، ولتحقيق تلك الرؤية، تركز الشركة على الأوجه التي يهتم بها الناس في الأوقات الحالية والتي يأتي من بينها نمط الحياة والأعمال التجارية والرعاية الصحية والتعليم آملين في تزويد الناس بكافة الوسائل التي تمكنهم من العيش بشكل أفضل وزيادة الفعالية والنشاط والشعور بحالة صحية أفضل وتحسين التعليم. وتتضمن تلك الوسائل محفظة المنتجات المستخدمة من جانب الأشخاص والتي تضفي مزيد من البهجة والسرور عليهم والوسائل التقنية التي يأتي من بينها أجهزة العرض الرقمية والشاشات وشاشات العرض الكبيرة التفاعلية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو وأجهزة الهواتف المتحركة وحلول الإنارة. وهذا لأنه مهم.

حول مجموعة بينكيو

تبلغ قيمة رأس مال مجموعة بينكيو 22 مليار دولار أمريكي حيث تضم ما يقرب من 20 شركة مستقلة وتعمل في ما يزيد عن 30 دولة وما يزيد عن 100,000 موظف. وتعتبر كل شركة في المجموعة رائدة في مجالها حيث تساهم في تعزيز نقاط القوة الاستراتيجية المميزة لمجموعة بينكيو. ومن خلال رفع مستوى تخصص كل شركة لإنشاء نطاق حقيقي في الأسواق الأفقية، تراقب مجموعة بينكيو أعلى سلسلة من القيم الفعالة من خلال القدرة غير المسبوقة على تسليم المكونات الهامة والحلول العالمية في المجالات الصناعية التالية: الوسائل التقنية وشاشات العرض والطاقة النظيفة والمواد الكيميائية والمواد المتقدمة والإنارة وتصميم الدوائر المتكاملة والمكونات الدقيقة ودمج الأجهزة والأعمال التجارية المميزة والخدمات. وتلتزم المجموعة أمام الشركات التي تحقيق الأرباح والاستدامة المطلوبة من خلال تبادل الرؤية طويلة الأمد في جلب الاستمتاع بنوعية الحياة.

تتألف مجموعة شركات بينكيو من: شركة بينكيو وشركة إيه يو أوبترونيكس (أكبر شركة مصنعة لألواح شاشات العرض المسطحة ذات الحجم الكبير) وشركة كيزدا وشركة دارفون الكترونيكس وشركة بينكيو اسكو وشركة بينكيو للمواد الالكترونية وشركة بينكيو جورو وبينكيو ميديكال سنتر وشركة بينكيو للتكنولوجيا الطبية وشركة بينكيو أيه بي دنت كير وشركة داكسن للمواد الالكترونية وشركة دازو للتكنولوجيا وشركة دارون للمتقاربات الدقيقة وشركة ليكستار الكترونيكس وشركة ليلي ميديكال وشركة راديوم لأشباه الموصلات.

*المصدر: "ايتوس واير"