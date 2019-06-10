مصادرة ( 77) كجم من مواد غذائية وتجميلية في مدينة دبا

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية على جميع المحلات والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها طيلة شهر رمضان المبارك وخلال أيام العيد الفطر المبارك من خلال الجولات التفتيشية المكثفة والزيارات المفاجئة والدورية ، حيث بلغت عدد المحلات التي تم التفتيش عليها ( 460 ) محل ، وتم توجيه (51) انذاراً للمخالفين ، و تحرير ( 82 ) مخالفة، كما تمت مصادرة ( 77 ) كجم صنفت من مواد غذائية وتجميلية ومواد غير صالحة للإستهلاك و منتهية الصلاحية في الأسواق ،إلى جانب إغلاق منشأتين ، لعدم استيفائهم الاشتراطات الصحية و عدم التزامهم بشروط نقل وتخزين المنتجات التجميلية والمواد الغذائية ولعدم تجديد الرخصة التجارية.

بالإضافة إلى الجولات تفتيشية على الأسواق الرمضانية والمحلات التي تقوم ببيع أمام المحل في دبا وضدنا والبدية (126) جولة، وتم إنذار (8) محلات،وتحرير (9) مخالفات تفاوتت بين عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية المتبعة، وعدم وجود بطاقات صحية لبعض العمال ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن هذه الحملات قائمة ومستمرة بصورة دورية، وذلك حرصاً على تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة وفي إطار رسالة البلدية الرامية إلى خلق بيئة صحية ملائمة للمواطنين والمقيمين، وأن صحة وسلامة المستهلك هي أولوية البلدية، إلى جانب القضاء على كل الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع وتشكل خطراً على سلامة وصحة الأفراد.