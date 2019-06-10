الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

احتفالات العيد في دبي تعم أرجاء المدينة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استمتع المقيمون والزوّار بالأجواء الاحتفالية التي شهدها اليوم الأول من احتفالات العيد في دبي - عيد الفطر في مختلف أنحاء المدينة، وتضمنت هذه الأجواء عروض الألعاب النارية الخلّابة على شارع السيف ولامير، بالإضافة إلى عرض "تخيّل" في دبي فستيفال سيتي مول، وغيرها من الأنشطة والفعّاليات في مراكز التسوق التي جعلت احتفالات العيد ذكريات لا تُنسى.

وتتضمن احتفالات العيد في دبي أيضاً العديد من الحفلات الموسيقية والعروض والفعّاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، مثل سباق "دبي ديزارت رود رن" السنوي، والعروض الفنية الأخّاذة مثل عرض "لا بيرل باي دراغون" وعرض "علاء الدين"، بالإضافة إلى عروض الكوميديا والفقرات الترفيهية المتجولة داخل مراكز التسوّق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات العيد في دبي تعم أرجاء المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا