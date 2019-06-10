أمل القبيسي تستقبل رئيس لجنة الصداقة الصينية-الإماراتية

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، معالي لي شيويونغ، رئيس لجنة الصداقة الصينية-الإماراتية ورئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وتم، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة.

حضر اللقاء سعادة كل من جمال الحاي وخلفان بن يوخة وعزة بن سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء لجنة الصداقة الإماراتية-الصينية وسعادة جاسم يوسف، الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

ورحبت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في بداية اللقاء بمعالي لي شيويونغ والوفد المرافق له، مؤكدة عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والحرص على تطويرها لتحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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وأكد الجانبان أهمية اللقاءات الثنائية، التي تمثل فرصة مهمة لمواصلة الحوار والتعاون والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية.

من جانبه، نقل معالي لي شيويونغ تحيات رئيس مجلس النواب الصيني إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي، معرباً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين.

وقال معالي لي شيويونغ إن لدى بلاده اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات بين البلدين، مبدياً استعداد بلاده لمضاعفة الجهود في مجال التعاون الثنائي في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والفضاء والذكاء الصناعي.

ووصف معالي لي شيويونغ دولة الإمارات بأنها "همزة وصل" بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية في تعزيز التواصل الإنساني والتبادل الاقتصادي والثقافي.