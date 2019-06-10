ميلريم روبوتيكس تسلّم مركبتَي ثيميس بريّتَين غير مأهولتَين إلى الجيش الهولندي

تسلّمت وحدة الروبوتات والأنظمة ذاتيّة القيادة في اللواء الخفيف الثالث عشر في الجيش الهولندي الملكي في شهر أبريل الماضي مركبتَي "ثيميس" بريّتَين غير مأهولتَين من تطوير "ميلريم روبوتيكس" لمشروع تطوير المفاهيم والتجارب.

وقامت "ميلريم روبوتيكس" بتسليم المركبتَين البريّتَين غير المأهولتَين في منتصف أبريل لصالح مشروع الجيش الذي يبحث في استغلال الإمكانات التي تتيحها المنصات ذاتيّة القيادة الجديدة لزيادة القوة القتالية وخفض الخطر على الجنود.

وتمّ تسليم مركبتَي "ثيميس" البريّتَين غير المأهولتَين بموجب إعدادات نقل مخصّصة مع قطع غيار وأكسسوارات أصليّة. كما ستتولى الشركة أيضاً تقديم التدريب على التشغيل والصيانة، ومهارة النشر التكتيكيّ، ودعم دورة الحياة، وتحديثات خلال فترة عامَين اثنَين.

وقال كولدار فارسي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميلريم روبوتيكس"، في هذا السياق: "نحن فخورون جداً بتسليم مركبتَي ’ثيميس‘ إلى الجيش الهولندي الملكي. لقد أثبتت التجارب المكثفة وتمارين القتال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط أنّ مركبة ’ثيميس‘ أداة فعالة للجنود الراجلة، وليس لدينا أدنى شكّ بأنّ الجيش الهولندي سيكون أكثر من راضٍ عن أدائها."

من جانبه، قال المقدم جولز دن أودن، قائد وحدة الروبوتات والأنظمة ذاتيّة القيادةً: "تمّ اختيار مركبة "ثيميس" البريّة غير المأهولة لمهاراتها المتفوّقة على الأرض – إذ يستطيع هذا الروبوت الذي يزن 1،5 طن أن يسير على منحدرات بزاوية 30 درجة خلال نقل حمولة لا تقلّ عن 750 كلغ بسهولة."

وتمّ اختبار قدرات "ثيميس" مباشرة بعد إنزالها إلى الأراضي الهولنديّة خلال تمرين إستخدمت فيه وحدة الروبوتات والأنظمة ذاتيّة القيادة المركبات البرية غير المأهولة للمرّة الأولى.

وتساءل المقدّم: "لعبت ’ثيميس‘ دوراً أساسيّاً في سلسلة الإمداد. لم نحتاج إلى التوجه للحصول على ذخيرة لنجعل من أنفسنا هدفاً في حين يمكن لمركبة ’ثيميس‘ أن تجلبها لنا؟".

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وتمّ في الماضي استعمال "ثيميس" في الكثير من التمارين العسكريّة مثل تجربة "الميل الأخير" وتجربة الجيش القتالية لعام 2018 في المملكة المتحدة. وتمّ استعمال مركبة "ثيميس" البريّة غير المأهولة في مالي مع جنود من قوات الدفاع الإستونية.

لمحة عن "ميلريم روبوتيكس"

تُعتبر "ميلريم روبوتيكس" شركة إستونية لصناعات الدفاع تتمتع بتركيز أساسي على تصنيع المركبات البرية غير المأهولة، وتطوير حلول الحروب الروبوتيّة، وتنفيذ مفهوم العمليّات وتحليل الحروب على مستوى العقيدة العسكرية..

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*المصدر: "ايتوس واير"