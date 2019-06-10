أمسيات بطابع مختلف كل يوم في "نيوس" بفندق "العنوان وسط المدينة"

يقدم مطعم وردهة "نيوس" في فندق "العنوان وسط المدينة" أمسيات تحمل طابعاً مختلفاً يتجدد كل يوم، طيلة شهر يونيو. ويمكن للضيوف الاستمتاع بسهرات لا تنسى على أنغام الموسيقى الكلاسيكية والجاز والهيب هوب والآر آند بي، في وجهة تحفل بالأناقة والرقي في الطابق 63، وسط أجمل الإطلالات على "برج خليفة" و"نافورة دبي".

ابدؤوا عطلة نهاية الأسبوع يوم الخميس مع مختارات من أشهر الإنتاجات الموسيقية لعقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي تحصل فيه السيدات على عصائر مجانية. أما في أمسيات السبت، فيمكن للضيوف الاستمتاع بأجمل الأنغام الإسبانية في أجواء تحاكي سهرات جزيرة إيبيزا الإسبانية، حتى شروق الشمس.

ومع بداية الأسبوع، يقدم "نيوس" يومي الأحد والثلاثاء أمسيات مناسبة لمحبي المحار والعصائر الفاخرة. وتتغير الأجواء يوم الإثنين لتحمل الضيوف إلى عالم الجاز، بمشاركة عازف الترامبيت. أما يوم الأربعاء، فيتزين "نيوس" بحلة الاحتفالات الشاطئية لمدينة ميامي مع الموسيقى اللاتينية.

وتم إعداد قوائم مأكولات وعصائر خاصة تتناسب مع طابع كل أمسية، ليكون "نيوس" الوجهة الأولى للراغبين بتمضية أوقات لا مثيل لها في واحدة من أفخم الوجهات الاجتماعية في دبي.

الخميس: أمسية السيدات وموسيقى التسعينيات (3 عصائر مجانية للسيدات)

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الجمعة: موسيقى آر آند بي

السبت: الموسيقى الإسبانية من غروب الشمس إلى شروقها

الأحد والثلاثاء: أمسيات المحار

الإثنين: موسيقى الجاز والسول (مع عازف الترامبيت)

الأربعاء: أمسيات ميامي (الموسيقى اللاتينية والريجاتون)

التوقيت: يومياً من 5 مساءً إلى 3 بعد منتصف الليل (لغاية 5 صباحاً يوم السبت من كل أسبوع)

السعر: بحسب أسعار قائمة المطعم