adidas Running تقدم فعالية Run For The Oceans في دبي بين 8 و16 يونيو

Run For The Oceans حركة عالمية تستغل تأثير الرياضة لرفع مستوى الوعي تّجاه التلوث البلاستيكي البحري، حيث تستلهم فكرها من مدرسة بارلي أوشن.
في الامس، يوم السبت 8 يونيو، تم إضاءة واجهة أحد أهم المباني في دبي، برج خليفة، دعماً ليوم المحيطات العالمي وإعلاناً لبدء فعالية Run For The Oceans برعاية أديداس.
أصبحت منطقة دبي للتصميم موطناً لتصميم مصنوع من نفايات المحيط تسلط الضوء على تأثير التلوث البلاستيكي على مستقبلنا. إذ تظهر العواقب الوخيمة لاستخدام البلاستيك على المدى الطويل.
ونحث الناس على تحميل تطبيق Runtastic وتحدّي من يحبون الركض ومن لا يحبونه في دبي للمشاركة في فعالية Run For The Oceans بين 8 و16 يونيو. وستتبرع أديداس لكل كيلومتر بدولار واحد لمدرسة Parley Oceanلتعليم اليافعين عن تهديد التلوث البلاستيكي وحثهم على فعل شيء.
التقط الصور وارفعها مع وسم @adidasRunning و #RunForTheOceans
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