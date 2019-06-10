هورايزن إديوكيشن آسيا تتوسع في ماليزيا

أعلنت ’هورايزن إديوكيشن آسيا ليمتد‘ HEAL))، الشركة التابعة لمؤسسة النجاح التعليمية والتي تنشط في منطقة جنوب شرق آسيا، عن استحواذها على حصة كبيرة من أسهم مؤسسة مدارس ’ريجنت انترناشيونال‘ في ماليزيا. وتمثل هذه الصفقة إنجازاً بالغ الأهمية بالنسبة لمؤسسة النجاح التعليمية، والتي تمتلك وتدير حالياً محفظةً 31 دار حضانة ومركز تدريب في سنغافورة من خلال شركة ’هورايزن إديوكيشن آسيا ليمتد‘، إلى جانب أربع مدارس في الإمارات وسلطنة عُمان.

وتعتمد مؤسسة النجاح التعليمية بوصفها شركة استثمار بالأسهم الخاصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها كل من شركتي ’ريجولوس كابيتال‘ المحدودة و’ريجولوس أدفايزرز‘ الخاصة المحدودة. ويتركز نشاط الشركة في الاستثمار في قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تمثل ’هورايزن إديوكيشن آسيا ليمتد‘ ذراع الاستثمار التابعة لها في منطقة جنوب شرق آسيا.

وبهذه المناسبة، قال السيد رضا خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة النجاح التعليمية: "تمثل صفقة الاستحواذ هذه أول استثمارات شركة ’هورايزن إديوكيشن آسيا‘ في ماليزيا، وتنسجم مع الجهود المبذولة لتعزيز محفظة المؤسسات التعليمية التي تمتلكها الشركة في سنغافورة. وتعتزم ’هورايزن‘ مواصلة الاستثمار والتوسع عبر كامل منطقة جنوب شرق آسيا، ما يسهم في تعزيز نمو العالمي لمحفظة مؤسستنا".

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ومن جانبه، قال فريد روزلي، العضو المنتدب لشركة ’ريجولوس أدفايزرز‘ الخاصة المحدودة: "بالنيابة عن شركة ’هورايزن إديوكيشن آسيا ليمتد‘، يسرنا ويشرفنا أن نعلن عن استحواذنا على حصة كبيرة من أسهم مدارس ’ريجنت انترناشيونال‘. إذ تسهم هذه الصفقة في تعزيز حضور شركة ’هورايزن‘ في السوق، وعلى وجه الخصوص في قطاع المدارس الدولية التي تقدم خدمات التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، كما أنها تشير بوضوح إلى طموحات الشركة لتحقيق النمو في مجال توفير خدمات التعليم الخاص في منطقة جنوب شرق آسيا. وسنواصل جهودنا لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤسسات تدريب الأطفال والبالغين".

تعتبر مدارس ’ريجنت انترناشيونال‘ جزءاً من مجموعة مدارس خاصة مرموقة توفر منهاج الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (IGCSE) في ماليزيا، وتضم خمس مدارس تتوزع على مناطق كلانغ وبوشونغ وسونجاي بيتاني وكوانتان. وأشار السيد خان، أن الاستثمار في مدارس ’ريجنت انترناشيونال‘ كان "الخيار المثالي" باعتبار أن مؤسسة النجاح التعليمية تسعى لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة بأسعار معقولة.

وبدوره، قال داتو نيلسون رينجاناثان، الرئيس التنفيذي لمدارس ’ريجنت انترناشيونال‘: "نحن نتطلع للفرص الكبيرة والهامة التي ستتاح لمدارس ’ريجنت انترناشيونال‘ كنتيجة لهذه الشراكة القيمة. وتعتبر كل من شركة ’هورايزن إديوكيشن آسيا ليمتد‘ والشركة الأم المتمثلة بمؤسسة النجاح التعليمية اثنين من أبرز مزودي خدمات التعليم الخاص في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ونتوقع أن تسهم هذه الشراكة في مساعدة مدارس ’ريجنت انترناشيونال‘ على تحقيق رؤيتها الرامية لتكون أفضل المدارس الدولية في ماليزيا".