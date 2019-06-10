تعاون بين شركة وورلد أوف وندرز وبنك دبي الإسلامي لإطلاق حلول تمويل حصرية لشقق برج إس إل إس دبي

علنت "وورلد أوف وندرز" شركة التطوير العقاري الرائدة، اليوم، عن شراكتها مع بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، وذلك لإطلاق حلول تمويل سكنية وحصرية تضمن القيمة المضافة للزبائن الراغبين بامتلاك وحدات سكنية ضمن برج "إس إل إس دبي". ولضمان منح قيمة استثنائية للمستخدمين والمستثمرين، فإن التمويل السكني يمثل وسيلة الدفع الأولى والوحيدة في سوق العقارات السكني في الإمارات في الوقت الحالي، وذلك لكونها تضمن القدرة على تحمل التكاليف مع إمكانية تحقيق عائدات تزيد على 45% على الملكية خلال السنوات السبع الأولى.

وكان يحيى ألكان، المدير العام في شركة وورلد أوف وندرز للتطوير العقاري، وفارون سود، رئيس التمويل السكني في بنك دبي الإسلامي، حاضرين إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين خلال حفل التوقيع.

وبفضل حلول التمويل السكنية الحصرية، فقد أضحى امتلاك شقة من شقق "إس إل إس دبي" السكنية أمرًا يسيرًا. ويمكن للزبائن الاستفادة من خطة التمويل الممتدة لمدة 25 سنة، مع تكاليف تمويل بنسبة صفر بالمائة خلال السنوات السبع الأولى. وإلى جانب ذلك، سيكون عليهم دفع 50 بالمائة فقط من السعر الإجمالي خلال مرحلة البناء، على أن يتم دفع الجزء المتبقي في مدة تصل إلى 25 سنة، وبذلك يتوجب دفع 1،150 درهم شهريًا مقابل عقار تبلغ قيمته مليون درهم إماراتي، خلال السنوات السبع الأولى بعد تسليم شقق "إس إل إس دبي السكنية.

وتمثل هذه الأقساط المنخفضة أقل من 35 بالمائة من رسوم التأجير التي يدفعها العديد من القاطنين في الوحدات السكنية المتوفرة في السوق. ويعني ذلك أنه سيكون بإمكان المستخدمين الانتقال من الإقامة في وحدات سكنية مستأجرة إلى امتلاك شقة فاخرة ضمن شقق "إس إل إس دبي" السكنية دون عناء وتكاليف إضافية.

أما بالنسبة للمستثمرين، ونظرًا للمزايا التي لا تضاهى في شقق "إس إل إس دبي" السكنية، ودفع مبالغ بسيطة بالمقارنة مع الوحدات السكنية الأخرى المتوفرة ضمن السوق، فإن أقساط التمويل العقاري الشهرية تشكل أقل من 35 ٪ من صافي إيرادات الإيجار الشهري خلال السنوات السبع الأولى، والتي ستتيح بالتالي للمستثمرين تحقيق مكاسب مادية تزيد على 45٪ على القيمة التراكمية.

وفي تصريح له، قال يحيى ألكان، المدير العام في شركة وورلد أوف وندرز للتطوير العقاري: "نحن على ثقة من أن سوق العقارات في دبي في حالة من التطور والنمو على الدوام. وبوضع هذا الأمر بعين الاعتبار، فإن المشترين يتمتعون بالعديد من الخيارات، ولديهم مستوى أعلى من التوقعات فيما يتعلق بعناصر التصميم وخطط الدفع والعوائد".

"الأمر الأكثر أهمية، بالنسبة للسوق الحافل بالفرص العقارية، فإن الحاجة إلى المفاضلة بين مطوري العقارات يلعب دورًا رئيسيًا خلال تحقيق الأهداف على المدى المتوسط والطويل. لذلك، فإن حلول التمويل العقاري التي نقدمها لزبائننا بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي غير مسبوقة من حيث القيمة.

وأضاف ألكان بقوله: "نحن نقدم وصفة بسيطة، لا مزيد من الأقساط الشهرية العالية، وبالتالي فإننا نضمن زيادة العوائد. وبفضل الدفعات المنخفضة للغاية، يمكن للمستثمرين والمشترين امتلاك المنازل التي يحلمون بها ضمن شقق "إس إل إس دبي" السكنية والاستمتاع بأسلوب حياة فارهة في مسكن متميز من شأنه أن يحقق نقلة في سوق العقارات إلى مستويات غير مسبوقة من التميز والرفاهية".

"وبفضل توفر مجموعة من العوامل مثل اكتمال المشروع الذي يحمل علامة فائقة بنسبة 60 %، ووجود مطور دولي يتمتع بسجل حافل من النجاح، وانضمام بنك إماراتي يتمتع بالموثوقية والاحترام، وتسهيلات الدفع التي لا تضاهى، فإن شقق "إس إل إس دبي" السكنية تمثل الخيار الأكثر جاذبية وضمانًا لفرص الاستثمار".

بدوره قال فارون سود، رئيس التمويل السكني في بنك دبي الإسلامي: تمثل شقق "إس إل إس دبي" السكنية مشروع تطوير عقاري مميز فيما يتعلق بالجودة والتصميم المعماري الأنيق والفريد".

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تتميز شقق "إس إل إس دبي" السكنية بموقع فريد في منطقة داون تاون دبي، وقد اكتملت أعمال الإنشاء في المشروع بنسبة 60% على أن يتم تسليمه خلال الربع الثالث من 2020.

ويتضمن المشروع 371 وحدة سكنية تتنوع ما بين استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة، وشقق بغرفة نوم واحدة بتصميم مفتوح loft-style، ووحدات سكنية دوبلكس بغرفة نوم واحدة، إضافة إلى شقق بغرفتي نوم، وشقق دوبلكس بغرفتي نوم (+ غرفة للعاملة المنزلية)، ويتمتع كل منزل بإطلالة فسيحة 180 درجة باتجاه الخليج التجاري وبرج خليفة وخور دبي.

وتتمتع الشقق بتصاميم أنيقة ومميزة بهدف زيادة الإحساس بالمساحة الفسيحة والمزايا العصرية، وتتميز الشقق ذات التصميم المفتوحة loft style بسقف مرتفع لمسافة 7 أمتار، فيما يبلغ ارتفاع السقف في الشقق العادية والدوبلكس 3 أمتار.

كما تضم قائمة المزايا الفاخرة والمخصصة حصريًا للمقيمين ضمن البرج، ثلاثة مسابح، ومسبح خاص للأطفال، وجاكوزي، ونادي صحي عصري وكامل التجهيز، وفيتامين بار، وصالة لياقة بدنية، وغرفة متعددة الأغراض.

ويتمتع برج "إس إل إس دبي" بمسبحين ممتدين على السطح، ومطاعم فاخرة، ومجموعة من المزايا الفاخرة، والمطاعم والمقاهي.

وفي قمة البرج، تتواجد الطوابق العامة ضمن "التاج"، حيث توجد أربعة مطاعم مميزة، وهي مطعم "فيليا" للمأكولات المتوسطية في الطابق 70، ومطعم "سكاي لوبي" في الطابق 71، ومطعم "كارنا ستيك هاوس" في الطابق 74، ومطعم "بريفيليج" الطابق 75.

كما يوجد أيضًا في الطوابق العليا ضمن "تاج البرج" نادي "سيال" للرعاية الصحي واللياقة البدنية في الطابق 69، فيما توجد غرف اجتماعات مجهزة ومتطورة في الطابق 73، إضافة إلى مسبحين ممتدين في الطابق 75.

وباعتبارها من أبرز المطورين العقاريين للمجتمعات المتكاملة في العالم، فقد أطلقت شركة التطوير العقاري وورلد أوف وندرز، شراكة مع شركة "sbe" إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في إدارة الفنادق لإطلاق برج فندق وشقق "إس إل إس دبي" في الإمارات.

وبناء على ذلك يمكن للمشترين والمستثمرين الذين يرغبون بامتلاك وحدات سكنية منفردة أو متعددة في برج فندق وشقق "إس إل إس دبي" أن يستفيدوا أيضًا من انضمامهم إلى برنامج الولاء العالمي الخاص بشركة "sbe"، والذي يسمح لهم زيارة أي واحد من 24 فندق و85 فندق حول العالم والاستفادة من المزايا الإضافية ضمن البرنامج.

ويتيح برنامج الولاء العالمي sbe للزبائن فرصة الاستفادة من مجموعة من الخيارات مثل أفضلية الحجز والترقية في الفنادق، وإمكانية الخروج المتأخر مجانًا، وخدمة كبار الشخصيات عند الوصول، والتخفيضات في عدد من المطاعم ونوادي الرعاية الصحية، وخدمات الكونسيرج لكبار الشخصيات على مدار العام، والدخول إلى وجهات sbe، وتلقي الدعوة لحضور الفعاليات الحصرية.

لمزيد من التفاصيل عن شقق "إس إل إس دبي" السكنية، نرجو من الزبائن زيارة مركز مبيعات "إس إل إس دبي" في الطابق الأول من برج باي غايت، في الخليج التجاري.