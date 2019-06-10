كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أيام غداء نباتية قريباً في دبي

عشاق الأطعمة والمأكولات النباتية في دبي على موعد مع حدث مميز في مجموعة من المطاعم النباتية في يوليو القادم.

وسيقدم الشيف الذي يقف خلف Flavors من Zendy إبداعاته النباتية عبر وجبة غداء إندونيسية في دبي.

وفي 6 يوليو في فندق Rove Healthcare City، ستقوم Zendy Marsam بإعداد قائمة وجبات الغداء لأيام دبي للأندونيسية، وهي الأحدث في سلسلة أيام الغداء في دبي.

وسيكون طبق مارسام النباتي نجم الطاولة، لكن يمكنك أيضًا توقع الكاري بزهر الموز، والساتا وحلويات الأرز الأسود، وغيرها من الأطعمة والمأكولات النباتية الشهية، بحسب موقع caterermiddleeast.

Advertisements

كما ستعرض الشركات الأخرى مثل Vegan Artiserie و Veganlife Bakery و Coco Yogo، منتجاتها خلال هذا اليوم.

سعر الدخول 99 درهماً للبالغين و 49 درهماً للأطفال، الساعة 7 مساءً يوم السبت 6 يوليو.