- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أيام غداء نباتية قريباً في دبي
عشاق الأطعمة والمأكولات النباتية في دبي على موعد مع حدث مميز في مجموعة من المطاعم النباتية في يوليو القادم.
وسيقدم الشيف الذي يقف خلف Flavors من Zendy إبداعاته النباتية عبر وجبة غداء إندونيسية في دبي.
وفي 6 يوليو في فندق Rove Healthcare City، ستقوم Zendy Marsam بإعداد قائمة وجبات الغداء لأيام دبي للأندونيسية، وهي الأحدث في سلسلة أيام الغداء في دبي.
وسيكون طبق مارسام النباتي نجم الطاولة، لكن يمكنك أيضًا توقع الكاري بزهر الموز، والساتا وحلويات الأرز الأسود، وغيرها من الأطعمة والمأكولات النباتية الشهية، بحسب موقع caterermiddleeast.
كما ستعرض الشركات الأخرى مثل Vegan Artiserie و Veganlife Bakery و Coco Yogo، منتجاتها خلال هذا اليوم.
سعر الدخول 99 درهماً للبالغين و 49 درهماً للأطفال، الساعة 7 مساءً يوم السبت 6 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر أيام غداء نباتية قريباً في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.