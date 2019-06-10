الامارات | 1000 درهم عقوبة رمي المخلفات من نوافذ السيارات بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 درهم عقوبة رمي المخلفات من نوافذ السيارات بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من رمي المخلفات من نوافذ السيارات على الطريق العام سواء من قائد المركبة او مرافقيهم، إذ تصل عقوبتها حسبت قانون السير والمرور إلى الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

واعتبرت شرطة أبوظبي أن رمي المخلفات من السيارات من السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل كبير على حماية البيئة والمظهر الحضاري للمدن إلى جانب ما تسببه تلك المخالفة من ارباك لحركة السير والمرور للمركبات ولمستخدمي الطريق مما قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية .

ودعت إلى ضرورة التعاون في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة بالتقيد بقوانين وانظمة المرور و إرشادات الجهات المختصة بالبيئة، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها في توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها بعض السائقين بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة والمظهر الحضاري.

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وأوضحت ان حكومة أبوظبي ومن خلال جهاتها المختصة تواصل نشر الرقعة الخضراء وتزيين الشوارع وفقاً لأفضل النظم والمعايير العالمية لتظهر الإمارة بصورة حضارية محببة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكدت أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون ومخالفة أي سائق يقوم برمي النفايات من مركبته سواء قام هو بذلك الفعل أو من معه منتقدة سلوكيات السائقين وقيامهم بمثل هذه التصرفات مؤكدة بأن عناصر المرور والأنظمة الذكية ترصد تلك السلوكيات ويتم إيقاف المتسببين وتطبيق القانون بحقهم.