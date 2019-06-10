الامارات | ولي عهد عجمان يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة حادثة تلوث المياه في أحد الأبراج السكنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة من الدوائر الحكومية في إمارة عجمان تضم أعضاء من القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية التخطيط، ومنطقة عجمان الطبية، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان لمتابعة الحالة الصحية للمتضررين والمصابين في حادثة تلوث المياه في أحد الأبراج السكنية في إمارة عجمان، والتحقيق في الحادثة، واستيفاء كافة إجراءات الفحص والتقييم ورفع تقارير تفصيلية وتقديم نتائجها خلال أسبوع، والعمل على وضع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للقاطنين في الإمارة، كما وجه سموه بأن تضم اللجنة خبيراً متخصصاً للتأكد من سلامة الإجراءات التصحيحية، مشدداً على ضرورة توفير كافة السبل لضمان سلامة وراحة القاطنين في الإمارة.
ووجه سموه بتزويد السكان بحاجتهم من مياه الشرب واستخدامهم اليومي وإرجاع المياه إلى الخزانات بعد التأكد من سلامتها، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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