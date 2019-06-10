الامارات | التربية تعلن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن التربية تعلن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم جداول امتحانات طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الوزاري، من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وسوف تبدأ الامتحانات في 19 من الشهر الجاري، وتنتهي في 30 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة أن ‏الصفوف من الأول حتى الثالث تقتصر امتحاناتها على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط في جميع المواد، أما الصفوف من الرابع حتى 12 فتتضمن امتحاناتها مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث في جميع المواد.

ولفتت الوزارة إلى أن مقرر الامتحان متوافر على موقعها الإلكتروني عبر "روابط مهمة - المناهج والتقييم".