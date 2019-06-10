كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستؤدي تدفقات التمويل إلى إعادة تعيين قيم العقارات في دبي؟

على الرغم من ارتفاع المعاملات العقارية في دبي للأشهر الخمسة الأولى من العام، إلا أن العقارات لا تزال غارقة في انخفاض الأسعار ووجود خط أنابيب غير قابل للتحديد.

ومع استمرار السماسرة في الكفاح من أجل التوصل إلى طرق مبتكرة للبيع، لا يبدو في الوقت الحالي أن هناك نهاية في الأفق للتراجع في الأسعار.

وهذا يطرح السؤال حول ما إذا كان “الوضع الطبيعي الجديد” هو الذي تستمر فيه أسعار الأصول العقارية في الركود على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار كانت تميل تاريخياً إلى الإفراط في الإفصاح عن القيمة السوقية العادلة لفترات طويلة. وهذا هو الحال خاصة في المدن السريعة التحضر، وكذلك في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب صحيفة غلف نيوز.

وشهدت دبي كلتا الظاهرتين على مدى السنوات الخمس الماضية. حتى مع تطبيق سياسات إدارة الطلب، سجلت أسعار الإيجار وكذلك أسعار الوحدات انخفاضًا ملحوظاً. وأدى ذلك إلى زيادة “تفضيل السيولة”، والتي لها تأثير مباشر على سعر المال للأصول الرأسمالية.

ويتميز الاقتصاد الرأسمالي بمجموعة متنوعة من التزامات سداد العقود المالية. وكلما زادت تدفقات السيولة، أصبحت القدرة على الوفاء ببعض هذه العقود موضع تساؤل، مما أدى إلى ظهور ظاهرة منتشرة في النظام المالي تتقلص بموجبها أسعار الأصول.

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لقد شهدنا ذلك في أمريكا خلال سبعينيات القرن الماضي، عندما تقلصت الأرباح المتحققة من الشركات بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأصول. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الرأسمالي لا يعمل إلا كاقتصاد استثمار، لأن الاستثمار يولد الأرباح. لكن هذه الأرباح لن تتاح إلا في حالة حدوث استثمار في المستقبل.

ومن أجل جمع الأموال لهذه الاستثمارات، ستلجأ الشركات إلى أساليب مبتكرة، مثل تقديم خطط الدفع بعد التسليم وتقليل مستوى الأقساط الشهرية. وينقسم مبلغ رأس المال المالي الذي يتم جمعه إلى ثلاث فئات: التمويل طويل الأجل، ورؤوس الأموال “المضاربة”، و “ponzi”.

وتحدد ثقل هذه الفئات دورة الازدهار / التراجع في أسعار الأصول، إلى جانب المتغيرات الخارجية مثل أسعار الفائدة وأسعار النفط. وعندما تنخفض أسعار الأصول، يتناقص مستوى رأس المال المضارب والبونزي، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستثمار الإجمالية. ولكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ هنا أن حجم التمويل طويل الأجل يرتفع بالفعل، مع زيادة التوقعات المستقبلية للأرباح، بالنظر إلى انخفاض التكاليف العامة.

ومن المؤكد أنه بعد قرابة عقد من هبوط أسعار الأصول في أمريكا طوال السبعينيات، انعكست العملية مع ارتفاع أسعار الأصول مع زيادة توقعات الأرباح في المستقبل، بالنظر إلى مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة، وأسعار الأصول المتداولة دون قيمة الاستبدال، والتوقعات بزيادة الأرباح المستقبلية. النقطة المهمة هي: في أي اقتصاد ناضج، لا تظل أسعار الأصول أقل من قيمة الاستبدال على مدار فترة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات.

ويشير ارتفاع نشاط المعاملات إلى أن دبي تمر بهذه الدورة في الوقت الحالي، حيث يرتفع حجم التمويل طويل الأجل مع توقع ارتفاع الأرباح في المستقبل.