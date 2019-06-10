نهيان بن مبارك يعزي أمير الكويت

الكويت (وام) قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور لها والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو أمير دولة الكويت، وإلى أسرة آل الصباح الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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