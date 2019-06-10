أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس - في مجلس قصر الشاطئ - روبرت إف سميث مؤسس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «فيستا إيكويتي بارتنرز» الأميركية العاملة في مجال الاستثمارات المتعلقة بالبرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانيات وفرص التعاون بين شركة «فيستا إيكويتي بارتنرز» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجال البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم الذي ترتكز عليه العديد من الصناعات والقطاعات والمشاريع المستقبلية في نموها وازدهارها.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس «فيستا إيكويتي بارتنرز» الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.