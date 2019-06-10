ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عائشة القاسمي

رأس الخيمة (وام) أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، صلاة الجنازة على جثمان فقيدة القواسم المغفور لها الشيخة عائشة بنت ماجد بن ناصر بن سلطان القاسمي التي وافتها المنية أمس.

كما أدى الصلاة -في مسجد الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة- معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من شيوخ القواسم وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وقد شُيع جثمان المغفور لها إلى مثواها الأخير في مقبرة القواسم في منطقة العريبي برأس الخيمة.

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