امتحانات نهاية العام 19 يونيو وإعلان الجداول اليوم

دينا جوني (دبي)

طلبت وزارة التربية والتعليم من جميع الإدارات في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة إعداد كشوف بأسماء طلبة الثاني عشر في مساري العام والمتقدّم، للتمكّن من إعداد أرقام الجلوس في لجان الامتحانات للفصل الدراسي الثالث، والتي ستنطلق في 19 يونيو، وفقاً لتغريدة وزارة التربية أمس في حسابها على تويتر، وتنشر الوزارة صباح اليوم جداول وموجّهات امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019 لجميع المراحل التعليمية.

كما لفتت الوزارة في تعميم أرسلته إلى الإدارات المدرسية، أنه نظراً إلى تغيّر أعداد الطلبة في الفصل الدراسي الثالث، وحرصاً من إدارة التقييم على توفير ما يلزم تحضيراً لامتحانات نهاية العام الدراسي بشكل فاعل يضمن انطلاق وإتمام الامتحانات بشكل سلس وتوفيرها بالإعداد المطلوبة، فإنه على الإدارات المدرسية تزويد الوزارة بأحدث الإحصاءات الخاصة بالطلبة من الصف الأول إلى الحادي عشر في مسارات العام والمتقدّم والنخبة والتخصصي من خلال تعبئة الجدول المرفق في البريد الإلكتروني.

من جهة ثانية، تطلق وزارة التربية والتعليم يوم الخميس المقبل في 13 يونيو البرنامج التدريبي «لعبة الارتقاء المهني» تنفيذاً لخطة العمليات المدرسية وفي إطار تنمية قيادات المدرسة الإماراتية، ويستهدف البرنامج الذي سيعقد الساعة الثامنة والنصف صباحاً في المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في إمارة الشارقة، 102 من القيادات المدرسية، منها 28 مدير أول و74 مدير مدرسة.

ويشارك المستهدفون ضمن أربع مجموعات رئيسة ستنتقل بين أربع محطات وتحديات تربوية، هي القيادة الملهمة في المحطة الأولى، وفي المحطة الثانية إدارة مواهب الموظفين، والمحطة الثالثة إثارة دافعية المتعلمين، وفي المحطة الرابعة الشراكة الفاعلة. وسيزوّد البرنامج مدراء المدارس بالمهارات اللازمة لتصميم أدوات وبرامج تسهم في ارتقاء أداء المدرسة الإماراتية، وتحقيق المخرجات في كل مرحلة تعليمية.