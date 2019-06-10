«دبي العطاء» تدعم رياض الأطفال فـي غانا

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دعمها لبرنامج مدته ثلاث سنوات خاص بتدريب المعلمين في غانا للارتقاء بمستوى تعليم رياض الأطفال، وتمكينهم ليحققوا النجاح المنشود في التعليم الأساسي، ويستفيد من البرنامج -الذي تبلغ قيمته 1,722,872 درهماً إماراتياً (469,000 دولار أميركي) ويجري تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة «سيبر» للتعليم- 7,420 معلماً بشكل مباشر و7,700 طفل في مرحلة رياض الأطفال بين عمر 4 - 6 سنوات بشكل غير مباشر، وذلك في الأقاليم الوسطى والغربية من البلاد. ويهدف دعم «دبي العطاء» إلى تحسين تدريب معلمي مرحلة الطفولة المبكرة قبل دخولهم إلى الخدمة في غانا، وذلك بناء على خمس سنوات من التنفيذ والتكرار الناجح لبرنامج تدريب المعلمين الانتقالي السريع من مؤسسة «سيبر»، ويسعى البرنامج أيضاً إلى الارتقاء بالفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال من خلال تدريب المعلمين وموارد التعلم، لتحويلها إلى فصول ممارسة تعليم نموذجية لمرحلتي رياض الأطفال الأولى والثانية، تكون قادرة على استضافة تطبيقات عملية عالية الجودة للمعلمين. إضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستدامة من خلال تمكين كليات تدريب المعلمين ومؤسسة خدمات التعليم في غانا لمواصلة دعم ورصد المعلمين المؤهلين حديثاً. وقالت أنينا ماتسون، رئيسة إدارة البرامج في «دبي العطاء»: «تعد غانا مثالاً واضحاً على أن الاستثمار في التعليم بإمكانه أن يرفع مستوى الأمة بأكملها بشكل إيجابي. وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد، حققت البلاد نمواً اقتصادياً قوياً في العقدين الأخيرين، مدفوعاً بقوى عاملة أكثر تعليماً ومرونةً تسعى لفرص عمل أفضل في اقتصاد أكثر تنوعاً، كما شهدت انخفاض مستوى الفقر إلى النصف في نفس الفترة. ومن خلال برنامجنا الجديد، تدعم «دبي العطاء» أولويات الحكومة الغانية فيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كمساهم رئيسي في نمو الأطفال على المدى البعيد وتعزيز إطار عمل تدريب المعلمين المؤهلين حديثاً، ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة«سيبر» للتعليم، نحن حريصون على المساهمة في تنمية نظام التعليم في مرحلة رياض الأطفال في غانا والمساعدة على تمكين أجيال المستقبل».