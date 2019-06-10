173 ألف زائر لـ«جامع الشيخ زايد الكبير» خلال العيد

أبوظبي (وام) بلغ إجمالي ضيوف جامع الشيخ زايد الكبير خلال أيام إجازة عيد الفطر 172.695 منهم 18.475 أدوا شعائر صلاة عيد الفطر و51.013 أدوا الصلوات المفروضة، فيما بلغ عدد زوار الجامع للفترة ذاتها 103.207 زوار تعرفوا خلال زيارتهم على أبرز ملامح العمارة الإسلامية المتجلية في جميع أرجاء الجامع.

وتعكس هذه الأعداد المكانة المتميزة التي يمثلها الجامع على خريطة السياحة الثقافية والدينية في الإمارات والمنطقة باعتباره نموذجاً للإبداع المعماري وواحداً من أهم الوجهات الحضارية ذات الطابع الديني والثقافي في العالم، فقد حظي كافة رواد الجامع من مصلين وزوار بخدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم والتي أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بالأجواء الروحانية والتعرف على جمال المعمار الإسلامي وتنوع فنونه وإبداعاته في رحاب الجامع.

ولإثراء تجربة الزائر، أطلق المركز جولات ثقافية خاصة تحت شعار «ثقافتنا»، استهدفت أيام المناسبات الدينية والوطنية بهدف مشاركة الزوار فرحة هذه الأعياد والاحتفالات مع كافة أطياف المجتمع على مختلف ثقافاتهم.

وتحمل هذه الجولات تحت طياتها تعريف الزوار بأهمية هذه المناسبات وما تحتويه من قيم، إضافة إلى تعزيز الثقافة الإماراتية، حيث قدم اختصاصيو الجولات الثقافية لدى المركز نبذة عن عيد الفطر وأهميته لدى المجتمع الإماراتي، والتعرف على مدفع إيذان دخول العيد.

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