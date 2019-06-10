إصابة 190 شخصاً بالتسمم لتلوث مياه أحد أبراج عجمان

آمنة النعيمي (عجمان)

أصيب سكان أحد المجمعات السكنية في عجمان بحالات قيء ونزلات معوية نتيجة تلوث مياه خزان البرج بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي بسبب التسليكات الخاطئة، وقد راجعت 190 حالة المستشفيات وتم علاجها ما عدا 7 حالات ما زالت قيد العلاج، وفقاً للمهندس حميد المعلا، مدير إدارة الصحة والسلامة بالإنابة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأضاف: تحركت بلدية عجمان واتخذت عدداً من الإجراءات الفورية وفي مقدمتها إفراغ كل الخزانات وتنظيفها وتعقيمها وسيتم إعادة ضخ المياه بعد التأكد من سلامتها.

وقال المعلا: إنه بعد تلقي اتصال من أحد المستشفيات في الإمارة عن وجود حالات نزلات معوية (تقيؤ وإسهال)، عقد فريق إدارة الأزمات والطوارئ المحلي برئاسة اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماعاً طارئاً لمناقشة تفاصيل الحادثة والوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وذكر أنه تبين أن الأشخاص الذين تعرضوا للنزلات يقطنون في أحد المجمعات السكنية وبالتواصل مع المنطقة الطبية في عجمان تبين أن 190 حالة راجعت المستشفيات، وأن جميع الحالات تم علاجها وغادرت المستشفى ما عدا 7 حالات تعرضت لارتفاع في الحرارة ولاتزال موجودة في المستشفيات وحالاتها مستقرة، وسوف تغادر المستشفيات اليوم.

وزار فريق من دائرة البلدية والتخطيط البناية وتبين بشكل مبدئي وجود تلوث في الخزان وتم أخذ عينات وإرسالها للمختبرات المعنية لتحديد سبب التلوث بالتنسيق مع إدارة الأبراج. ومضيفاً بأن تم تفريغ الخزانات كلها الأرضية والعلوية وتنظيفها وتعقيمها وسيتم إرجاع المياه بعد التأكد من سلامتها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وستظهر نتائج التحليل النهائية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سلامة المياه الخاصة بأبراج «هورايزون» بعجمان، والتي تعرض عدد من سكانها لحالات تسمم أمس.

وأوضح محمد محمد صالح مدير عام الهيئة أن جميع العينات التي جرى سحبها من الأبراج قبل وصولها للخزانات أثبتت سلامتها بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الهيئة تفرض رقابة مشددة على المياه للتأكد من سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.

وتابع: يجب التأكد من سلامة الخزانات الخاصة بالمساكن بصفة عامة والتأكد من إحكام الرقابة عليها وغلقها بصورة جيدة لمنع وصول أي ملوثات خارجية أو نفوق الطيور بها.

وأكد مدير عام الهيئة أن هناك ما يقارب من 500 برج سكني قريبة من منطقة الأبراج التي حدثت حالات التسمم ولم يتم تلقي أي شكوى منها.

وكانت مستشفيات خليفة وثومبي وأمينة قد استقبلت حالات من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين ثمانية أشهر إلى 55 عاماً شخصوا بحالات أعياء جماعي لسكان البرج لاستخدامهم مياهاً غير نظيفة تسببت في أصابتهم بالقيء وإسهال ونقص السوائل في الجسم وتم إجراء اللازم وإسعاف غالبيتهم عن طريق أقسام الطوارئ.