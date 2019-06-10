بلدية الظفرة تنفذ مخططاً لتطوير المسالخ

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة ) تنفذ بلدية منطقة الظفرة مخططاً لتطوير المسالخ في عدد من مدن منطقة الظفرة وفق أفضل المعايير الصحية العالمية، والتي تضمن مستوى متميزاً من الخدمات المقدمة لسكان منطقة الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وذلك من خلال تنفيذ مسالخ جديدة متميزة وفق أفضل التصميمات والمعايير الصحية، وكذلك تطوير المسالخ الحالية وإضافة المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات السكان ومتطلباتهم وبما يتوافق مع النهضة الشاملة التي تشهدها منطقة الظفرة بفضل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.

وأنجزت مسالخ بلدية منطقة الظفرة 14727 ذبيحة متنوعة من الأغنام والماعز والجمال والأبقار خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك على مستوى مسالخ مدن المنطقة في مدينة زايد، ليوا، المرفأ، السلع، دلما، وغياثي.

وتباشر بلدية الظفرة في مدينة زايد إجراءات تنفيذ مسلخ جديد عبر طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع تمهيداً للبدء في إجراءات تنفيذه، وذلك لتوفير مسلخ يتوافق مع أفضل المعايير العالمية في ذلك المجال.

وتجيء الخطوة في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات وسبل الحياة الكريمة لأهالي منطقة الظفرة، وانطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

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