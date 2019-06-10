«التغير المناخي» تتسلم طلبات المحركات البحرية المدعومة

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء تسلم طلبات الحصول على المحركات البحرية المدعومة لعام 2019 للصيادين بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري»، اعتباراً من أمس وحتى 11 يوليو المقبل وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كافة إمارات الدولة.

وأكد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية وخفض التكاليف على الصيادين ودعم مهنة الصيد تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنوع الغذائي من خلال مبادراتها ومشاريعها وخدماتها التي تعمل على تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، إذ أن الثروات المائية تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تساهم بشكل كبير في توفير الغذاء واستدامته.

وأوضح علوان أن معايير وشروط صرف المحركات المدعومة تشمل، ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد عن 30 ألف درهم (وذلك بموجب شهادة راتب معتمدة)، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2016 – 2018، وأن يكون تم قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل عام 2016، وأن يكون الصياد من الممارسين لمهنة الصيد بصورة دائمة، وأخيراً ألا يكون الصياد قد ارتكب مخالفة (حيازة أو استخدام أدوات ومعدات صيد محظورة وفقاً للتشريعات المنظمة) خلال عام 2018.

وفي إطار رفع مستوى خدماتها المقدمة ولمزيد من إسعاد المتعاملين، اشترطت الوزارة على الشركة المزودة للمحركات بتركيب المحرك مجاناً للصياد دون احتساب أي رسوم إضافية عليه مثل أجور الأيادي العاملة، على ألا يشمل هذا الشرط أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو المقود، وحددت الوزارة للصيادين الذين تمت الموافقة على طلباتهم للحصول على المحركات المدعومة مدة شهر كمهلة لتسديد قيمة المحرك المستحقة خلال المدة المذكورة للمبلغ المستحق عليه والبالغ 11 ألفاً و950 درهماً.