سلطان القاسمي يشهد تخريج 571 من طلبة «الطبية والعلوم الصحية» بجامعة الشارقة

الشارقة ( الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عن إنشاء أربعة مستشفيات متخصصة في مناطق الشارقة المختلفة في كل من دبا الحصن وخورفكان وكلباء والذيد في العام المقبل، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطارئة وكبار المواطنين من سكان تلك المناطق من الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المستشفى الجامعي بالشارقة، ولمواكبة توظيف الأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات كليات الطب والعلوم الصحية المختلفة بجامعة الشارقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج 571 من طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، الذي أقيم أمس في قاعة المدينة الجامعية، بينهم 102 من كلية الطب، و97 من طب الأسنان، و113 من الصيدلة، و259 من العلوم الصحية.

وهنأ سموه في مستهل كلمته الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، قائلاً // إن كان علينا أن نشير إلى أن هذه هي البيئة التي تم تأهلكم اعتماداً على مكوناتها، فإن علينا أن نشير إلى أن هذه البيئة هي التي فازت أحد مستشفياتها ــ مستشفى الأسنان الجامعي ــ كما سبق وأعلنا بالمرتبة الماسية على المستوى العالمي بقرار من إحدى كبرى المنظمات العالمية لتقييم المؤسسات الصحية //.

وألقت الخريجة سارة البرازي من كلية طب الأسنان كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات وجهت فيها التهنئة والشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتةً إلى جهود سموه اللامحدودة لإرساء نهضة علمية وتعليمية في مختلف المجالات في جامعة الشارقة.

ثم تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين، ودعا عميد كلية الطب الخريجين والخريجات إلى أداء قسم المهنيين في المجالات الطبية والعلوم الصحية.

شهد حفل التخريج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة الشارقة.

.. ويصدر مرسومين للاستشاري و«مجلس التعليم»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2019م بشأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ونص المرسوم الأميري على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 13 يونيو2019م. كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2019م، بشأن إعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم، ويقضي المرسوم الأميري أن يعاد تشكيل مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وعضوية كل من: الدكتور عمرو نبيه عبدالحميد، الدكتور عبيد علي بن بطي المهيري، الدكتور سالم خليفة الطنيجي، الدكتور محمد عبدالله البيلي، نورة إبراهيم سالم المري، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.