80 مكرماً بجائزة أبوظبي منذ التأسيس

منى الحمودي (أبوظبي)

كرمت جائزة أبوظبي منذ تأسيسها عام 2005 حتى اليوم 80 شخصاً من 16 جنسية مختلفة، وذلك بناءً على نوع الأعمال التي قاموا بها التي تفيد مجتمع أبوظبي بغض النظر عن جنسياتهم.

وأوضح عيسى السبوسي، عضو لجنة تنظيم جائزة أبوظبي، أن باب الترشيح لنيل جائزة أبوظبي مفتوح للجميع من كافة الجنسيات والأعمار من أصحاب الأعمال الخيرة التي عادت بالنفع على إمارة أبوظبي، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، وخير مثال على ذلك تكريم المصور الكندي «آلن ساينت هيلير» الراحل عام 2011، المقيم خارج الدولة، لمساهمته بتويثق صور للمناطق المختلفة في الإمارات في فترة السبعينيات والثمانينيات.

وأكد على أن اختيار المكرمين يأتي بناءً على جدارة إنجازاتهم، وليس على عدد الترشيحات التي تلقوها، وذلك عبر لجنة التقييم للمكرمين بالجائرة، وقد يكفي ترشيح واحد للحصول على الجائزة، بحيث يتم إعطاء كل ترشيح حقه خلال عملية التقييم.

ولفت إلى أنه ليس من الضروري ترشيح من قام بشيء كبير أو عمل مهم، فأي عمل خيري يفيد مجتمع أبوظبي بأي طريقة، سواءً كان كبيراً أو صغيراً ويستحق أن يُرشح للجائزة من الممكن أن يتم اختياره من قبل لجنة التقييم، مشيراً إلى إن عدد المكرمين يختلف من عام إلى آخر حسب الترشيحات المستلمة، ويتم تحديد العدد النهائي بحسب استحقاق المرشحين للحصول عليها.

وقال السبوسي «إن جائزة أبوظبي شاملة ومفتوحة للجميع، ويمكنك ترشيح أي شخص قدم إسهامات ملموسة في بناء وتعزيز البنية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بغض النظر عن السن أو النوع الاجتماعي أو الجنسية أو مكان الإقامة».

وأضاف «أي شخص له الصلاحية بالترشيح، وكل ما عليه هو إن يكون مطلعاً على الخير والإسهامات التي قام بها الشخص الراغب بترشيحه لإمارة أبوظبي».

وحول عملية التحكيم، أشار إلى أنه يتم اختيار المكرمين بعد إجراء عمليات فرز وتحقق من الاستمارات المستلمة، تليها عملية تقييم دقيقة لكافة الترشيحات قبل رفع تقرير بها إلى لجنة التقييم، وفي المرحلة الأخيرة تقوم لجنة التقييم العليا باتخاذ القرار النهائي. موضحاً بإن اللجنة تضم عدداً من المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة في إمارة أبوظبي.

وذكر بأن عملية الترشيح للجائزة تعتبر بسيطة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة، عن طريق الهاتف المتحرك أو الحاسب الآلي، وذلك بالترشيح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.abudhabiawards.ae حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري، على إن يتم الإعلان عن المكرمين خلال حفل التكريم في بداية عام 2020.