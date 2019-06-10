شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الانشغال بغير الطريق

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من مخاطر الانشغال بغير الطريق في إطار حملة التوعية المرورية بعنوان «لتأمن المخاطر لا تخاطر».

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ والذي من أسبابه استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وحثت على ضرورة التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأشارت إلى أن الانشغال بغير الطريق يعتبر من المخالفات الخطرة، حيث يتم تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، وغرامته المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية «.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور حيث يعد الانحراف المفاجئ بالمركبة واحدا من أبرز أسباب الحوادث المرورية الخطرة وتشمل «السرعة، الانشغال عن الطريق، صيانة المركبة وسلامة الإطارات، عدم ترك مسافة أمان بين المركبات، عدم مراعاة مستخدمي الطريق وغيرها.

وأكدت أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وعدم الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والحرص على عدم تغيير المسار إلا بعد التأكد من خلو الطريق.

وحثت السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة وعدم التعدي على خطوط عبور المشاة والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن والشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي وقوع الحوادث.

ولفتت إلى أن الانحراف المفاجئ للمركبات يتسبب في وقوع حوادث مرورية مؤلمة مطالبة السائقين بضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، باستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة بتغيير المسار، واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، الالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.